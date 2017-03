Bi hài chuyện... nâng ngực

Theo Sở Y tế TP.HCM, năm 2009, có 12 trường hợp khiếu nại liên quan đến vấn đề phẫu thuật nâng ngực, trong đó có đến tám trường hợp bị xúi giục khiếu nại, đòi kiện tụng để… kiếm tiền, bốn trường hợp ngực bị cứng do nhiễm trùng, máu tụ, cơ thể phản ứng, tuy nhiên những trường hợp này sau một thời gian đã khỏi. Về nguyên nhân kiện, có trường hợp do hai ngực không cân bằng nhau, có người muốn lấy túi ra. Tuy nhiên, cũng có người nại do làm nhiều phẫu thuật cùng lúc như nâng ngực, hút căng da mặt, bụng… thời gian gây mê lâu, tai biến. Có một trường hợp khiếu nại vừa giữ được túi ngực vừa kiếm được tiền!