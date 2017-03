Bị hỏng răng vì...stress

Các nhà khoa học đã chứng minh được mối liên hệ giữa các vấn đề như nha chu với các rối loạn tâm lý như stress, trầm cảm, lo lắng và cô đơn.

Trong báo cáo của một nghiên cứu đăng trên Tạp chí “Periodontology” cho biết: nỗ lực giảm căng thẳng rất có ý nghĩa đối với sức khỏe răng miệng. Một trong số các thủ phạm gây tác hại cho sức khỏe răng miệng là cortisol - hormone gây ra tình trạng stress.



Sự gia tăng hormone cortisol có thể gây hư hại cho nướu răng và xương hàm do bệnh nha chu (viêm nướu). Nếu không được điều trị, nha chu có thể gây hỏng và mất răng, thậm chí làm hỏng cả xương hàm. Vấn đề răng miệng xuất hiện do căng thẳng còn có lở, loét, nhiệt miệng, môi, lưỡi và thói quen nghiến răng, và các bệnh về lợi.



"Những người có chứng rối loạn tâm lý thường thực hiện các hành vi không lành mạnh và thói quen lười vệ sinh răng miệng, do đó nguy cơ hỏng răng rất cao", ông Preston J Miller, chủ tịch Viện Hàn lâm Periodontology Mỹ cho biết. Ông cho rằng khi bị stress, bệnh nhân nên thực hiện các hoạt động thư giãn để ức chế sự sản xuất của cortisol.