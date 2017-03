Bi kịch của người phụ nữ luôn hứng tình

Gretchen Molannen, 39 tuổi, được phát hiện đã chết tại nhà ở Spring Hill, Florida, hồi cuối tuần trước do tự tử.

Người phụ nữ này bị mắc bệnh rối loạn kích thích sinh dục (PGAD) trong suốt hơn 15 năm. Người mắc bệnh bị kích thích về mặt thể chất thay vì ham muốn trong tư tưởng và chỉ có thể làm giảm kích thích bằng thủ dâm hàng giờ liền cho tới khi hết cơn.

Hiện chưa rõ khi nào hay làm thế nào mà người phụ nữ 39 tuổi này qua đời. Văn phòng cảnh sát trưởng Hernando đã nắm được thông tin về vụ tự vẫn vào tối thứ bảy tuần trước và hai người bạn của Gretchen đã xác nhận điều đó.

Chỉ trước đó một tuần, Thời báo Vịnh Tampa đã đăng thông tin về Gretchen Molannen, trong đó, cô nói về chứng rối loạn gây suy nhược của mình.

"Tôi có một cuộc sống hoàn toàn khác trước khi thứ tồi tệ này xảy ra", Gretchen cho biết hồi tháng 11. Người phụ nữ này giải thích, cô bắt đầu cảm thấy sự khác biệt khi 23 tuổi, giống như một thứ đã được bật lên và cô không thể tắt được.

"Tôi luôn yêu cuộc sống nhưng nó đã hủy hoại mọi thứ. Đó không thể gọi là sống. Tôi luôn nghĩ tới việc tự vẫn", Gretchen cho hay.

Một trong những cách để giảm nhẹ những cơn kích thích tình dục đó là thủ dâm hàng giờ liền, và điều này khiến Gretchen cảm thấy rất xấu hổ.

Dù luôn muốn làm biên dịch viên - do Gretchen thành thạo cả tiếng Pháp, Đức và Tây Ban Nha, căn bệnh không cho phép cô làm việc đó, do Gretchen luôn phải đương đầu với những đòi hỏi do bệnh rối loạn kích thích sinh dục gây ra.

Vì phải làm giảm những cơn kích thích thường xuyên, Gretchen phải ngừng làm việc từ năm 1999 và dành hầu hết thời gian ở trên giường với một cái máy rung. "Tôi rất sợ hãi. Tôi không thể dừng việc bị kích thích. Tôi không biết phải làm thế nào".

Phiền muộn vì bệnh tật, Gretchen đã tìm cách tự vẫn 3 lần trong quá khứ. Gretchen cũng tiết lộ rằng bản thân bị một người hàng xóm gạ gẫm suốt nhiều năm, người đó nói rằng cô bị trừng phạt vì là con người xấu xa.

Gretchen cũng có một bạn trai, người đã viết thư cho Thời báo Tampa sau khi câu chuyện của cô được đăng tải. Anh này nói, bài báo không giúp gì được cô vì Gretchen đã tự vẫn.

Theo Thời báo Tampa, Gretchen và bạn trai chỉ quan hệ tình dục 4 lần một năm vì nó sẽ gây cho cô những đau đớn về thể xác hàng giờ sau đó.

Không thể có một công việc toàn thời gian, Gretchen nói, cô từng cố xin tiền thương tật hai lần nhưng đều bị từ chối. Vì thế, bạn trai của Gretchen đã giúp cô đóng thuế để cô có thể giữ lại ngôi nhà của cha mẹ.

Gretchen kể, ngày tồi tệ nhất của cô là khi bị 50 cơn cực khoái không kiểm soát được diễn ra liên tiếp. "Nó làm tôi nghĩ rằng mình sắp chết. Đó là ngày tồi tệ nhất".

Mô tả về lần đầu tiên cảm nhận được bệnh, Gretchen nói, cô nghĩ rằng đó chỉ là một thay đổi về hóc môn mà phụ nữ phải trải qua, vì thế cô không nói về điều đó. Gretchen đã chịu đựng chứng rối loạn suốt 10 năm liền trong im lặng.

"Tôi biết có gì đó không ổn nhưng nghĩ rằng sẽ vượt qua được. Vì thế, tôi cứ chờ đợi và chờ đợi, đã gần 16 năm trôi qua và tôi vẫn đang chờ đợi...tôi ước có thể kể cho mẹ, cho cha về điều đó. Tôi ước có thể nói với mọi người rằng tôi không muốn lãng phí cuộc đời trong phòng".

Thời báo Tampa đã phát hiện ra Gretchen khi người phụ nữ này đăng quảng cáo trên Craiglist để tìm kiếm sự giúp đỡ hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, bi kịch là sau khi câu chuyện được đăng và sau khi Gretchen đã tự vẫn, rất nhiều người đã liên lạc với báo để đề nghị giúp đỡ.

Theo Thời báo Liệu pháp tâm lý và tình dục, thuốc và một số trường hợp có thể gây ra chứng rối loạn trên, gồm cả bị mãn kinh, dùng thuốc chống suy nhược.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu phụ nữ bị bệnh này song các chuyên gia ước tính có tới hàng nghìn người.

Theo Hoài Linh (VNN / DailyMail)