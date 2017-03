Bị kiểm tra, “bác sĩ” Trung Quốc chạy tán loạn

Xem xét rút giấy phép hoạt động Ngày 28-5-2013, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã phạt Phòng khám Apollo (do BS Vũ Thanh Tùng phụ trách chuyên môn) 44,5 triệu đồng với các lỗi vi phạm quảng cáo không đúng quy định, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn, không lập đầy đủ hồ sơ bệnh án, chưa niêm yết giá… Lần thanh tra này, ngoài các lỗi trên lặp lại, phòng khám còn có 10 người Trung Quốc hoạt động khám, chữa bệnh nhưng chưa đủ điều kiện theo quy định; tám thùng thuốc toàn chữ Trung Quốc bị niêm phong thu giữ; nhiều loại máy móc có chữ Trung Quốc… Có một số bác sĩ Việt Nam đăng ký khám tại phòng khám này nhưng tại thời điểm thanh tra không ai có mặt, kể cả giám đốc chuyên môn. Được biết, trong hồ sơ đăng ký nhân sự của Phòng khám Apollo không có người nước ngoài. Đoàn thanh tra yêu cầu phòng khám ngưng ngay các hoạt động ngoài phạm vi chuyên môn và mời lên Sở Y tế làm việc. Riêng việc xử lý những người Trung Quốc sẽ do phía công an thực hiện. TS-BS Bùi Minh Trạng, Chánh Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, cho biết với những lỗi tái phạm như quảng cáo, hoạt động quá phạm vi chuyên môn (nam khoa, trĩ, thu hẹp vùng kín… ), tình tiết tăng nặng là đối phó với đoàn thanh tra và thuốc men không rõ nguồn gốc… Sở Y tế đang xem xét rút giấy phép phòng khám này.