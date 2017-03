Bí kíp tránh thai có một không hai

Ảnh minh họa Internet

Tránh thai bằng nước chanh, nước muối



Tại một phòng khám sản khoa trên phố Thái Hà (Hà Nội), Thanh V (22 tuổi) lí nhí nói với bác sĩ: “Mỗi lần làm chuyện ấy cháu đều phòng tránh thai nhưng không hiểu sao lần này lại dính bầu?”.



Theo V. thì bí kíp mà cô và bạn trai áp dụng ròng rã gần một năm nay là xuất tinh ra ngoài, còn nếu chẳng may không kịp thì V. lao vào toilet đi tiểu ngay rồi xối vòi hoa sen thật mạnh để trục xuất “đội quân” của chàng.



Nhiều lần thành công nhưng "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma". Gần đây, khi chậm kinh gần 2 tuần, V. mới tá hỏa đi mua que thử thì sự đã rồi. Lo lắng với cái thai trong bụng mỗi ngày một lớn, V. và người yêu đành bỏ thai để còn tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp đại học.



Trong khi đó, Kiều M. (28 tuổi, nhân viên của một công ty nội thất ở Hà Nội) thì thường kể với bạn bè về biện pháp tránh thai khủng khiếp mà cô với người yêu cũ áp dụng trước đây.



Theo M, cô rất dị ứng với thuốc tránh thai bởi mỗi khi dùng thuốc, người có cảm giác nôn nao, khó chịu nên đành quay sang nằn nì người yêu dùng “áo mưa”. Thế nhưng chỉ được một vài lần, bạn trai mất hứng nên ngoài việc tính vòng kinh, nếu chẳng may rơi vào ngày “nguy hiểm” cô lập tức nhảy dây, rồi dùng một đầu nối với vòi nước, một đầu cho sâu vào tử cung, sau đó xả nước thật mạnh.



Dù chiêu này của M. dường như phát huy tác dụng nhưng đôi lần cô cũng tá hỏa vì bị đau rát, viêm nhiễm phải điều trị phụ khoa. Cho đến khi lập gia đình, có con, nhiều lần cô cứ băn khoăn “tại sao một phương pháp phản khoa học như vậy lại được nhiều người áp dụng không chút ngoài nghi”.



Bác sĩ Lê Thị Kim Dung - Khoa Sản phụ, Trung tâm Y khoa Thái Hà, Hà Nội - cho biết bà từng choáng váng khi nghe không ít bạn trẻ tiết lộ những cách tránh thai có một không hai.



“Nhiều bạn rất trẻ, có lẽ ở tuổi teen thôi, hỏi tôi rằng tại sao cháu ăn đu đủ, uống nước chanh, dùng giấm, nước coca, nước muối đặc… rửa âm đạo sau khi giao hợp mà vẫn có bầu. Điều này có nghĩa rằng không ít bạn trẻ vẫn coi đây là một trong những phương pháp tránh thai đúng”- bác sĩ Dung nói.



Trong khi đó, chị Thanh - nhân viên một tổng đài về tư vấn sức khỏe sinh sản ở Hà Nội - cho biết nhiều trẻ vị thành niên, thanh niên gọi đến đường dây tư vấn không chỉ thổ lộ và cầu cứu vì hậu quả của những lần “làm tới bến” mà còn đặt ra những câu hỏi về phương pháp tránh thai rất kỳ lạ.



“Có bạn hỏi rằng “yêu” đứng hay mỗi lần làm chuyện ấy người yêu đều bảo uống một cốc nước chanh thật đặc thì có thể tránh thai được không. Nhiều bạn trẻ còn cho rằng sau khi “yêu” cả hai cùng rửa sạch bằng nước thì sẽ tránh thai được. Ngoài ra, có bạn còn hỏi rằng nếu dùng nước muối, nước chanh… tránh thai thì sau này liệu có ảnh hưởng tới việc sinh nở hay không?” - chị Thanh chia sẻ.



Cũng theo chị Thanh, trong số khách hàng gọi tới tư vấn thì phần lớn là các bạn trẻ. Những nội dung được hỏi nhiều vẫn là tác dụng của thuốc tránh thai, dấu hiệu mang thai, cách tính ngày an toàn để quan hệ, tác dụng của các biện pháp tránh thai “truyền miệng”…



“Hầu hết các bạn nữ tiết lộ họ đều sử dụng thuốc tránh thai nhưng khi đã sử dụng quá nhiều, họ lại lo lắng cho khả năng sinh đẻ của mình sau này nên muốn tìm một vài “bí kíp” tránh thai khác” - chị Thanh nói thêm.



Dễ ung thư nếu "sáng tạo" kiểu tránh thai





Một số bác sĩ sản khoa cũng khuyến cáo về vệc sử dụng công cụ ngừa thai bằng quần lót được quảng cáo có công dụng diệt khuẩn bởi cơ chế diệt khuẩn nằm ở bên ngoài, còn tinh trùng thì nằm sâu trong tử cung. .

Bác sĩ Kim Dung cảnh báo việc sử dụng các loại nước coca, nước muối hay nước chanh, giấm… thụt rửa sau khi quan hệ để tránh mang thai là một việc làm sai lầm. Bởi việc can thiệp này chỉ có thể thụt rửa ở bên ngoài, chứ không thể diệt tinh trùng sau khi tinh trùng đã lọt sâu vào bên trong.



Ngay cả với thuốc diệt tinh trùng thì tỉ lệ thất bại lên đến 20%. Trong khi phải đưa vào âm đạo trước khi giao hợp thì nhiều bạn làm "chuyện ấy" xong mới “tra” thuốc. Đó là chưa kể việc sử dụng các biện pháp tránh thai phản khoa học nói trên còn có nguy cơ gây tổn thương cho cơ quan sinh dục, đặc biệt là phụ nữ, nhất là việc thụt rửa hoặc bôi chất nào đó không rõ dược chất vào âm đạo có thể gây viêm âm đạo, thậm chí ung thư.



Giới chuyên môn cũng khuyến cáo các biện pháp hiệu quả chỉ có thể là dùng bao cao su đối với nam giới, bao cho nữ giới, đặt vòng tránh thai, thuốc uống tránh thai, thuốc tiêm tránh thai, thuốc diệt tinh trùng, triệt sản. Còn lại các biện pháp như kiêng giao hợp âm đạo, xuất tinh ngoài âm đạo, tính vòng kinh hay cho con bú đều là những phương pháp kém hiệu quả.

Theo Khánh Anh (NLĐO)