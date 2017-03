Bí quyết chăm sóc sắc đẹp

Để tuổi tác của bạn luôn là ẩn số trong mắt người đối diện, bí quyết chính là sống cân bằng và có chế độ dinh dưỡng khoa học.

Sống cân bằng

Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ sâu giúp tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh. Bạn cần ngủ 7-8 tiếng mỗi ngày để da và cơ thể có thời gian nghỉ ngơi, nhằm phục hồi và tái tạo collagen nuôi dưỡng da hồng hào, căng mịn.

Tránh căng thẳng: Căng thẳng kéo dài làm tăng lượng cortisol tiết ra hằng ngày dẫn đến tăng cân, mất ngủ, rối loạn tâm trạng, giảm ham muốn tình dục và huyết áp cao. Do đó hãy nhìn nhận và giải quyết mọi khó khăn trong cuộc sống theo hướng tích cực và lạc quan, bạn sẽ trẻ lâu hơn.

Cân bằng hormone và đời sống tình dục: Theo dõi nồng độ hormone và duy trì sự cân bằng của nó là cách chống lại các dấu hiện của sự lão hóa. Với tình dục, khoa học đã chứng minh nó có tác động tích cực đến tinh thần và duy trì sự tươi trẻ của phụ nữ.

Sống cân bằng để có làn da đẹp.

Sinh hoạt lành mạnh: Không thức khuya, uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá...

Vận động thường xuyên: Tập thể dục là cách tiêu hao năng lượng thừa, kiểm soát cân nặng, giúp cơ thể dẻo dai. Tùy theo sức khỏe, điều kiện thời gian, bạn hãy chọn hình thức tập phù hợp như yoga, đi bộ, chạy bộ...

Chế độ dinh dưỡng khoa học

Người xưa có câu “Bệnh tòng khẩu nhập” - bệnh tật của con người phần lớn do ăn uống mà ra. Trong hành trình chống lão hóa, duy trì sức khỏe và sắc đẹp, chế độ ăn uống giữ một vai trò hết sức quan trọng. Nếu đã bước qua tuổi 30+, bạn cần thực hiện càng sớm càng tốt chế độ sau:

Bổ sung dinh dưỡng cần thiết giúp cân bằng kích thích tố nữ thông qua thực phẩm như đậu hũ, sữa đậu nành, cà chua, rau bina (rau chân vịt), cá hồi, cá ngừ...

Tăng cường chất xơ trong ngũ cốc, đậu, cam tươi; kali trong các loại bột nguyên chất, rau xanh, hoa quả; canxi trong sữa... Ngoài ra, nên giảm lượng muối, hạn chế thực phẩm đóng hộp, nhiều đường, nhiều mỡ...

Bổ sung vitamin E, C, A từ trái cây và rau quả để giúp tăng sức đề kháng của cơ thể chống lại các tác nhân có hại từ môi trường. Cung cấp các thành phần bổ sung như omega 3, 6 giúp cơ thể duy trì độ ẩm tự nhiên cần thiết cho làn da của bạn.

Uống đủ nước: Giữ thói quen uống nước đủ (tối thiểu khoảng hai lít/ngày), uống ngay cả khi không cảm thấy khát và chủ yếu là uống nước lọc nhằm loại bỏ các chất độc và cặn bã dư thừa ra khỏi cơ thể.

Tuy nhiên, do thói quen ăn uống cũng như cách chế biến khiến chất dinh dưỡng bị mất đi nhiều. Chưa kể một số dưỡng chất cho làn da như L-cystin, collagen, omega 3, 6… rất khó tổng hợp từ tự nhiên. Do đó, sử dụng viên uống làm đẹp da có nguồn gốc thảo dược an toàn, hiệu quả là một gợi ý cho phái đẹp.

HƯƠNG GIANG