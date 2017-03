Bị tê mỏi, có thể đang mắc bệnh

Hầu hết mọi người thường bị tê cứng chân khi ngồi bắt chéo chân quá lâu hoặc ngủ khi cơ thể nằm không đúng tư thế thẳng thắn và thoải mái.



Tuy nhiên, đừng đánh giá thấp hiện tượng tê mỏi này bởi vì các triệu chứng tê mỏi có thể là biểu hiện của nhiều bệnh như tiểu đường, tăng huyết áp, dây thần kinh bị chèn, suy giảm lưu lượng máu trong các mạch máu ngoại vi, và các rối loạn máu.









Tê mỏi là một triệu chứng của bệnh

Tiểu đường.

Đột quỵ

Bệnh tim

Nhiễm trùng cột sống

Bệnh thấp khớp

Để tránh hiện tượng tê cứng này, chúng ta phải chăm thay đổi vị trí và thực hiện các vận động nhẹ định kỳ để máu lưu thông tốt. Tê mỏi cũng có thể xảy ra do uống bia rượu quá mức hoặc thiếu hụt vitamin B12.Dưới đây là một số bệnh đặc trưng thường có các triệu chứng tê cứng.Ở bệnh nhân bị tiểu đường, tê mỏi là một triệu chứng của tổn thương mạch máu. Kết quả là, lưu lượng máu trong dây thần kinh bị giảm xuống. Có thể khắc phục được tình trạng này bằng cách kiểm soát chặt chẽ lượng đường trong máu, cũng như dùng các loại thuốc như gabapentin, vitamin B1 và B12.Tê mỏi cũng có thể là một dấu hiệu của một cơn đột quỵ nhẹ. Thông thường do tắc nghẽn mạch máu trong não, dẫn đến gây tê liệt dây thần kinh địa phương. Các triệu chứng xảy ra là: tê liệt nửa người, mù một mắt, nói khó khăn, chóng mặt, mờ mắt và nhìn một thành hai.Các triệu chứng kéo dài một vài phút hoặc dưới 24 giờ. Thường xảy ra khi đi ngủ hoặc chỉ thức dậy. Tình trạng này cần được điều trị bởi vì nó có thể phát triển thành một cơn đột quỵ nghiêm trọng.Tê cứng không chỉ do bệnh lý thần kinh áp lực, mà còn bởi vì các biến chứng tim với dây thần kinh. Ở những bệnh nhân đang trải qua phẫu thuật cài đặt van tim, có thể xuất hiện những cục máu đông dính. Cục máu đông có thể theo các dòng chảy của máu đến não gây tắc mạch não.Nếu tắc mạch máu vùng não có chức năng điều tiết hệ thống cảm giác, bệnh nhân sẽ cảm thấy tê cứng một bên. Nếu các vùng quản hệ thống động cơ cũng bị ảnh hưởng, tê mỏi sẽ đi kèm với tê liệt hoàn toàn.Điều này khiến cho cơ thể từ rốn trở xuống không thể di chuyển được. Bệnh nhân không thể kiểm soát việc đi tiểu. Đi đại tiện cũng rất khó khăn. Bệnh này được gọi là bệnh viêm tủy (viêm tủy sống). Mức độ phục hồi phụ thuộc vào mức độ nhiễm trùng và hư hại của tủy sống. Có thể phục hồi một phần nào, nhưng một phần nào đó cũng sẽ bị liệt.Bệnh này có thể gây cảm giác tê cứng hoặc cảm giác nặng nề. Trong trường hợp này do một dây thần kinh bị chèn ở các khớp bản lề, chẳng hạn như phần xương cổ tay. Triệu chứng tê cứng thường biến mất khi chữa khỏi bệnh thấp khớp.