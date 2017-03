Bình Dương: Phát hiện vụ giấu dịch heo lở mồm long móng

Ngày 7-3, Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương kiểm tra tình hình dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) trên heo tại địa bàn khu phố Hòa Long (Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, Bình Dương), phát hiện nhiều đàn heo đã bị nhiễm bệnh LMLM.

Tuồn heo bệnh cho thương lái

Tại hộ của ông Nguyễn Văn Lắc (tổ 5, Hòa Long), đoàn kiểm tra phát hiện ba trong số đàn heo sáu con có biểu hiện bệnh LMLM. Ông Lắc thừa nhận trước đó, vào ngày 6-3, ông đã bán 10 con heo bệnh cho các thương lái với giá 500.000 đồng. Kiểm tra tại một số hộ nuôi heo khác, đoàn phát hiện một số lượng lớn heo bệnh trên địa bàn đã được tuồn ra thị trường qua tay các thương lái chuyên thu mua heo chết.

Bà Đoàn Mỹ An (40/5, Hòa Long) cho biết cách đây bốn ngày, đàn heo hơn 25 con của bà bắt đầu có dấu hiệu bỏ ăn, hai chân lở loét không thể đi lại. Chỉ hơn một ngày sau, cả đàn lăn ra chết hàng loạt. Do số lượng heo chết quá lớn lại không có phương án tiêu hủy nên bà gọi thương lái chuyên thu mua heo chết đến vừa bán, vừa cho. Tại trang trại của bà Trần Thị Khâu (16/4, Hòa Long), gần 30 con heo trong tổng đàn 70 con cũng bị chết do nhiễm bệnh LMLM. “Tôi đã cách ly, khử trùng chuồng trại để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Số heo chết tôi đem cho thương lái vì không biết cách tiêu hủy” - bà nói.

Đàn heo của ông Nguyễn Văn Lắc bị nhiễm dịch LMLM.

Cơ quan thú y thị xã giấu dịch?

Trước đó, khi phát hiện ra đàn heo của hai hộ nói trên bị nhiễm dịch chết, hai nhân viên thú y của phường Vĩnh Phú đã xuống kiểm tra, ghi nhận tình hình. Họ nhận định heo chết do nhiễm bệnh LMLM và khuyên người nuôi nên “giải quyết nhanh” cho các thương lái, số heo đã chết thì đem chôn. Theo các hộ chăn nuôi heo ở khu phố Hòa Long, mặc dù dịch bệnh LMLM diễn biến phức tạp và có dấu hiệu bùng phát trên diện rộng nhưng cơ quan thú y thị xã chỉ kiểm tra sơ sài và không có phương án tiêu hủy số heo bệnh.

Ông Lê Văn Hai (Chi hội trưởng Chi hội Nông dân khu phố Hòa Long, Vĩnh Phú) cho biết: “Dịch bệnh bắt đầu xuất hiện từ trước tết Nguyên đán ở một số hộ chăn nuôi nhỏ, lẻ nhưng gần hai tuần nay mới bùng phát mạnh”.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra Chi cục Thú y tỉnh, ông Lê Dưỡng - cán bộ thú y quản lý địa bàn thuộc Trạm Thú y thị xã Thuận An giải thích việc thú y thị xã không báo cáo tình hình, diễn biến dịch bệnh LMLM lên chi cục là do gặp khó khăn trong việc xác định các ổ bệnh. Thú y địa phương có biết dịch bệnh bùng phát nhưng do dịch chỉ xảy ra nhỏ, lẻ ở một vài hộ nên cơ quan này đã chủ động cấp phát thuốc chống dịch mà không báo cáo tình hình lên chi cục. Ngoài ra, theo ông Dưỡng, người dân có tâm lý giấu dịch để bán cho thương lái gỡ lại ít vốn nên khi phát sinh dịch LMLM không thông báo cho cơ quan thú y biết.

Sẽ sớm công bố tình trạng dịch bệnh

Theo ông Trương Hoàng Khanh, cán bộ kỹ thuật Trạm Thú y thị xã Thuận An, để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, phải tiến hành tiêu hủy tại chỗ toàn bộ số heo bệnh trên địa bàn; kiểm soát chặt nguồn heo bệnh từ Hòa Long, không để tuồn ra thị trường. Đoàn kiểm tra cũng đã lập biên bản và lên phương án tiêu hủy số heo của hộ ông Lắc. Đại diện thú y cơ sở cho rằng việc tiêu hủy tại chỗ gặp rất nhiều khó khăn do không có phương tiện và các hóa chất cần thiết. Hiện tâm lý của người dân đang lo sợ nếu tiêu hủy heo bệnh thì sẽ mất trắng nên cần có phương án hỗ trợ hợp lý.

Ông Trương Văn Đức, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương, xác định dịch bệnh LMLM đã bùng phát ở khu phố Hòa Long, phường Vĩnh Phú cách đây 20 ngày nhưng chính quyền địa phương, thú y cơ sở, thú y thị xã không báo cáo tình hình dịch bệnh lên chi cục. Chi cục đã giao trách nhiệm cho ông Khiêu Quang Lân, Trưởng trạm Thú y thị xã Thuận An, có trách nhiệm xử lý, tiêu hủy số heo bệnh, sớm có báo cáo về diễn biến dịch LMLM ở phường Vĩnh Phú và xã Bình Nhâm lên chi cục. Về phương án hỗ trợ tiêu hủy cho người dân, ông Đức cho biết sẽ sớm có hướng dẫn cụ thể nhưng chỉ hỗ trợ các hộ có thông báo dịch lên cơ quan thú y.

“Ngày 8-3, Chi cục Thú y sẽ có buổi làm việc với Trạm Thú y thị xã Thuận An và chính quyền phường Vĩnh Phú để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc để dịch bệnh LMLM bùng phát, lây lan mà không báo cáo. Những người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. Chi cục Thú y tỉnh cũng sẽ sớm kiểm tra, xác định diễn biến dịch để công bố tình trạng dịch bệnh LMLM xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương” - ông Đức cho biết.

TẤN TÀI