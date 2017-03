Bình sữa PC: Khuyến cáo lơ mơ

Trước thông tin trên nhiều người nuôi con bằng bú sữa bình không khỏi băn khoăn.

Hầu hết bình sữa làm bằng nhựa PC

Bà Hồng (Tân Bình, TP.HCM) cho biết mấy ngày nay lùng sục hết siêu thị này đến cửa hàng nọ mà vẫn không tìm ra bình bú sữa làm bằng chất liệu nhựa khác. “Tất cả bình sữa do Việt Nam hoặc nước ngoài sản xuất đều ghi làm bằng nhựa PC, có bình sữa ghi làm bằng nhựa cao cấp nhưng giá bán quá rẻ nên tôi lưỡng lự, không mua. Tôi tìm mua bình sữa làm bằng thủy tinh cho an tâm, cho dù mắc tiền hơn” - bà Hồng nói.

Trong khi đó, ông Thành (Bình Tân, TP.HCM) cho biết do không mua được bình sữa làm bằng chất liệu nhựa khác nên ông mua bình sữa thủy tinh của Đức với giá gấp ba. “Tuy nhiên, bình thủy tinh khá nặng nên tôi không dám cho con cầm, sợ rớt bể làm đứt tay đứt chân” - ông Thành cho biết thêm.

Khảo sát của phóng viên cho thấy tất cả bình bú sữa ở VN hiện nay đều ghi thành phần chính là nhựa PC hoặc nhựa nguyên chất, nhựa cao cấp. Bình sữa của một số nhãn hiệu như Camera (Đài Loan), Pigeon (Nhật), Agi (Việt Nam), Baby (Việt Nam)... có giá bán khoảng 25.000-55.000 đồng tùy thể tích. Trong khi một số bình sữa bằng thủy tinh do nước ngoài sản xuất có giá khá đắt. Cụ thể bình sữa hiệu Feeding Bottle (Đài Loan) giá mỗi cái 75.000 đồng; Nuk (Đức) giá 102.000 đồng, First Choice (Đức) giá 135.000 đồng... Bình sữa thủy tinh có thể tích lớn thì giá cao hơn.

Các bà mẹ nên dùng bình sữa thủy tinh hoặc bằng nhựa dẻo để giảm bớt nguy cơ trẻ hấp thụ BPA. Ảnh: HTD

Nước ngoài đã cấm hẳn

Tiến sĩ Nguyễn Quang Khuyến, Giảng viên khoa Khoa học ứng dụng Trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM), cho biết PC là một loại nhựa nhiệt dẻo, dễ gia công và tạo hình. PC là sản phẩm nhựa trong, nhiệt độ nóng chảy khoảng 267oC, nhiệt độ hóa thủy tinh khoảng 150oC. PC được tổng hợp từ Bisphenol A (BPA) và phosgene (COCl 2 ). “Trong quá trình tổng hợp, sẽ tồn tại một lượng BPA trong nhựa PC nếu không phản ứng hết. Khi bình sữa PC chứa chất lỏng, dưới tác dụng của nhiệt độ, BPA tách khỏi bề mặt bình sữa và nhiễm vào chất lỏng” - ông Khuyến giải thích.

Cũng theo ông Khuyến, một số nghiên cứu cho thấy BPA có thể tách khỏi bề mặt bình sữa làm bằng nhựa PC và nhiễm vào chất lỏng chưa được đun sôi. Tuy nhiên, khi nhiệt độ của chất lỏng càng tăng thì BPA tách ra càng nhiều. Muốn biết BPA còn tồn tại hay không tồn tại trong nhựa PC cần phải kiểm nghiệm. Do vậy, cho dù luộc bình sữa PC nhiều lần hoặc bình sữa sử dụng đã lâu cũng không thể kết luận BPA đã bị khử hết.

Theo thông tin báo chí nước ngoài, kể từ tháng 3-2011, Liên minh châu Âu cấm các quốc gia trên lãnh thổ sản xuất bình sữa có chứa hợp chất BPA và từ tháng 6-2011 sẽ cấm tất cả các hoạt động xuất nhập khẩu sản phẩm chứa hợp chất BPA. Trước đó, vào tháng 10-2010, Canada là nước đầu tiên xếp BPA vào danh mục các chất gây nguy hiểm, gây độc hại tới sức khỏe của con người cũng như tới môi trường.

Đạt tiêu chuẩn Việt Nam

Bà Phạm Ngô Thu Giang, Quản lý Nhãn hiệu Công ty Cổ phần Angel Việt Nam (TP.HCM), cho biết: “Theo Quyết định số 46/2007 của Bộ Y tế thì mức quy định cho phép BPA có trong nhựa PC bằng hoặc dưới 2,5 mg/kg. Kết quả xét nghiệm hai mẫu bình sữa hiệu Wesser và Agi do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (TP.HCM) thực hiện cho thấy BPA dưới 0,5 mg/kg, tức đạt yêu cầu. Hai nhãn hiệu bình sữa nêu trên cũng đã được Cục ATVSTP (Bộ Y tế) cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm do phù hợp các quy định về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi nhập nguyên liệu nhựa từ nước ngoài, công ty đều yêu cầu đối tác cung cấp thông tin liên quan để chứng minh nguyên liệu đảm bảo sạch, không tạp chất. Ngay khi Cục ATVSTP khuyến cáo không nên sử dụng bình sữa làm bằng nhựa PC thì công ty nhận khá nhiều thắc mắc của khách hàng. Tuy nhiên, sau khi giải thích và đưa kết quả kiểm nghiệm thì khách hàng cảm thấy an tâm”.

Những cách giảm nguy cơ nhiễm BPA BPA là hóa chất được dùng trong các sản phẩm nhựa Polycarbonate (PC). Chất BPA không chỉ có trong bình sữa trẻ em mà còn có mặt trong các vật gia dụng được sử dụng hằng ngày, trẻ cũng có thể hấp thu như ly uống nước, hộp đựng mứt, đồ chơi bằng nhựa… Nó cũng được tìm thấy trong các sản phẩm như máy tính, CD, phụ tùng xe hơi, bình lọc nước… Làm gì để giảm bớt nguy cơ trẻ hấp thụ BPA: - Tránh dùng các sản phẩm được làm bằng nhựa Polycarbonate cứng, có chứa BPA. Thay vào đó, chúng ta dùng bình sữa thủy tinh hoặc những sản phẩm làm bằng nhựa mềm hơn, an toàn hơn như polyethylene, polypropylene hoặc polyamide, các nhãn hiệu bình sữa này có ghi Free BPA (không chứa BPA). - Loại bỏ những bình sữa quá cũ (sử dụng quá nhiều lần). Hóa chất độc hại có thể lọc qua bình sữa vào trong thực phẩm ăn uống của trẻ một cách dễ dàng khi bình nhựa bị hư hỏng. - Không được cho nước đun sôi trực tiếp vào bình. - Không đặt bình sữa trong xe hơi có nhiệt độ cao hoặc trực tiếp dưới ánh nắng, ánh sáng mạnh. Một vài thương hiệu sản xuất bình sữa không chứa chất BPA đang được sử dụng trên thế giới như Born Free, Medela, Breastflow, Mothercare, NUK, Avent, Playtext Baby, Tommy Tippee. ĐINH DUNG (Theo www.babyworld.co.uk)

TRẦN NGỌC