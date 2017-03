Bỏ cơm vì nắng nóng!

Đó là tình trạng chung nhiều người dân khi tới giờ cơm, đặc biệt là bữa trưa. Mấy ngày hôm nay, thay vì gọi cơm vào văn phòng thì cả phòng làm việc của chị Đinh Thị Linh (quận 1, TP.HCM) phải thay đổi lịch cơm trưa. Mọi người chỉ ăn những món nhẹ, có nhiều nước để dễ nuốt. Người nào gọi cơm thì cũng chỉ khêu vài muỗng rồi bỏ dở.

Tại công ty của chị Nguyễn Thị Bích Nghĩa (quận 3), dù có đầu bếp nấu cơm nhưng sức ăn của mọi người đều giảm đến 30%-40% so với lúc thời tiết bình thường. Công việc kinh doanh phải đi ra ngoài liên tục và tiêu hao năng lượng khá nhiều, tuy nhiên “không thể nạp nổi năng lượng trong khi trời nắng gay gắt như bây giờ, nhìn thấy cơm, thấy đồ ăn là ngán đến tận cổ” - chị nói. Do “phơi” ngoài nắng nhiều, về cơ quan lại ngồi máy lạnh nên chị và nhiều đồng nghiệp bị say nắng. 30 người trong phòng kinh doanh của chị thì có tới một nửa bị say nắng, rát cổ, uể oải và đau nhức cơ thể. Bản thân chị cũng vừa mới đi làm lại sau hai ngày nghỉ bệnh.

Trới nắng gay gắt, nhiều ngưới chán ăn dù ngồi trong phòng có máy lạnh. Ảnh minh họa: HTD

Không chỉ phái yếu mà ngay cả mày râu, vốn “nam thực như hổ” cũng liểng xiểng bởi sức ảnh hưởng của thời tiết. Anh Lê Thanh Hải, nhân viên một công ty xuất nhập khẩu tại quận 7, than thở: “Đi làm ngoài đường nhiều, mệt, đói nhưng ăn khó vào lắm, phải uống nước liên tục để bù thêm!”.

Tâm lý chung khi thời tiết nắng nóng, mọi người thường ngại ra đường nên chủ yếu là sử dụng các dịch vụ giao cơm tận phòng làm việc. Theo chủ quán cơm Ngọc Linh trên đường Đoàn Văn Bơ, quận 4, mỗi ngày quán anh giao cơm tới các văn phòng khoảng 240 suất. Trong mấy ngày gần đây, con số này tăng lên 260 suất.

Không ít người tìm đến các quán cơm trưa văn phòng để ăn và nghỉ trưa tại đó vì có máy lạnh. Chị Ngô Ngọc Hoài Vân (quận 1) kể cứ vài ngày là mọi người trong cơ quan lại rủ nhau đến cơm trưa văn phòng để… tránh nóng. Giá mỗi suất cơm bình thường khoảng 18.000-20.000 đồng trong khi tới đây chị phải mất 25.000-30.000 đồng, thậm chí 50.000-60.000 đồng. “Cũng đành phải chấp nhận thôi, thời tiết như thế nuốt làm sao nổi. Lắm lúc mệt không muốn ra khỏi phòng thì bỏ ăn luôn” - chị thở dài.

Để bảo đảm sức khỏe khi sức ăn giảm sút trong mùa nắng nóng, trong thực đơn hằng ngày nên hạn chế ăn các thức ăn dầu mỡ, vừa gây cảm giác ngán, vừa khó tiêu hóa. Có thể thay cơm bằng cháo và các món ăn chứa nhiều nước để vừa có chất dinh dưỡng, vừa bổ sung nước. Cần phải bù đủ muối, nước (từ 1,5 đến 2 lít hoặc hơn) vì nắng nóng mồ hôi ra nhiều, cơ thể dễ bị mất hai chất này. Có thể uống các loại nước khác nhau, trừ nước ngọt và các loại nước đá không đảm bảo vệ sinh để tránh bị tiêu chảy trong thời tiết nắng nóng. Đặc biệt là tránh bị say nắng. Vì khi say nắng, nếu không cấp cứu kịp thời, tế bào thần kinh thiếu nước có thể dẫn đến hôn mê. Trái cây cũng là một trong những món ăn giúp bổ sung nước. Nếu nắng nóng gây cảm giác chán ăn, có thể ăn các loại trái cây nhiều nước như dưa hấu (vừa có nước vừa có cali), chuối (rất giàu năng lượng và cali), uống sữa… Bác sĩ NGUYỄN THỊ HOA, Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Nhi đồng 1, TP.HCM

VIỆT HOA