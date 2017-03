Bò Kobe… lậu theo nhau vào nhà hàng

Qua “cửa ải” bằng chứng thư giả! Trao đổi với báo chí ngày 24-12, ông Hoàng Văn Năm, Cục trưởng Cục Thú y, cho biết Cục Thú y chưa hề cấp phép cho đơn vị nào kiểm dịch thịt bò từ Nhật Bản về Việt Nam vì chưa có bất kỳ doanh nghiệp nào ở Việt Nam nhập thịt bò từ Nhật Bản. Lý do là thiếu văn bản pháp lý giữa hai bên. Các thỏa thuận về điều kiện vệ sinh thú y với các sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản và Việt Nam cũng chưa có, vì vậy vẫn chưa đủ điều kiện để tiến hành các thủ tục cấp phép nhập khẩu thịt bò từ nước này. “Trước thực tế thịt bò Kobe đã có mặt ở Việt Nam, trong buổi làm việc với Cục Thú y Nhật Bản, cơ quan này đã cung cấp một số chứng thư của phía Việt Nam gửi cho họ trên danh nghĩa các cơ quan công quyền của Việt Nam. Vì có giấy tờ này nên Cục Thú y Nhật Bản mới đồng ý xuất loại thực phẩm trên. Chính vì vậy, chúng tôi đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ nguồn gốc của các chứng thư giả này xuất phát từ đâu và ai cấp” - ông Năm nói Cũng theo ông Năm, do thịt bò Kobe không nhập đường chính ngạch nên có khả năng thịt bị giả mạo để đánh lừa người tiêu dùng. Mặt khác, không loại trừ tình trạng tạm nhập tái xuất để tuồn thịt bò Kobe lậu vào Việt Nam. Bò Kobe được nuôi ở TP Kobe (Hyogo, Nhật Bản) với quy trình phức tạp. Ngoài được ăn thực phẩm bổ dưỡng như bắp non, lúa mạch, bò còn được uống bia, tắm nước nóng, nghe nhạc thư giãn, xoa bóp bằng rượu sake… Do mỗi năm Nhật Bản chỉ xuất khẩu rất ít thịt bò Kobe nên giá thành rất đắt, mỗi ký khoảng 500 USD (tương đương 10 triệu đồng Việt Nam). Tại Việt Nam, thời gian qua dư luận từng rất xôn xao với suất bít tết từ thịt bò Kobe gần 2 triệu đồng và tô phở bò Kobe giá nửa triệu đồng. (Theo VNE)