Bỏ thai hai lần vẫn còn trinh

BS Lê Thị Kim Dung, Trung tâm Y khoa Thái Hà (Hà Nội) kể, bà đã khám và xử lý thai bằng thuốc an toàn 2 lần, giữ nguyên được màng trinh cho một sinh viên 22 tuổi.



Lần đầu tiên, cách đây hơn năm, cô gái lo sợ đi khám vì đau bụng, mất kinh. Sau khi thăm khám bác sĩ nghi cô có bầu nhưng cô một mực cho rằng bác sĩ nhầm vì cô vẫn còn trinh. Bác sĩ cũng khẳng định, màng trinh của cô vẫn còn nguyên nhưng thực tế thai đã phát triển và bác sĩ phải tận tình chỉ cho cô chỗ chấm đen trên kết quả siêu âm cô mới nức nở.





Ảnh minh họa



Cô và người yêu cùng là sinh viên, cả hai đều rất coi trọng trinh tiết nên giữ gìn cho đến khi ra trường mới tổ chức đám cưới. Cách đó 5 tuần hai người "yêu nhau" nhưng chỉ ở bên ngoài nên không nghĩ lại có thể mang thai.Để đảm bảo cho cô gái, bác sĩ đã dùng phương pháp "bỏ thai" bằng thuốc nên vẫn giữ được trinh tiết cho cô. Nhưng sau một vài tháng chính cô gái này lại đến bỏ thai lần thứ hai và bác sĩ thăm khám vẫn thấy màng trinh còn nguyên.BS Lê Thị Kim Dung lý giải, bình thường để thụ thai phải đảm bảo các điều kiện: Phụ nữ có trứng chín, chất lượng tốt và trứng đó được phóng ra khỏi buồng trứng (rụng trứng); Người chồng có tinh trùng tốt và phải có sự gặp gỡ của tinh trùng và trứng mới rụng, nói cách khác vợ chồng phải giao hợp vào giai đoạn rụng trứng. Nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ quan niệm rằng, nếu chỉ "quan hệ" bên ngoài, chưa cho vào bên trong, màng trinh vẫn còn, trứng và tinh trùng không thể gặp nhau nên không thể có thai.Nhưng thực tế, nhiều cô gái vẫn có thể dính bầu dù vẫn còn màng trinh. Lý do là thời điểm đó chị em ở trong trạng thái hưng phấn, âm hộ mở nên chỉ cần để dịch chảy ở bên ngoài "cửa mình" cũng có thể tạo điều kiện cho tinh trùng xâm nhập vào bên trong. Đặc biệt, khi có quan hệ vào ngày trứng rụng thì tỷ lệ đậu thai rất cao.BS Đào Xuân Dũng, Bệnh viện Phụ sản T.Ư cho biết, phương pháp xuất tinh ngoài âm đạo không an toàn vì 2 lí do. Thứ nhất, ngay cả khi nam giới chưa xuất tinh thì cả chất dịch tiết ra ở đầu dương vật cũng có thể có tinh trùng và gây thụ thai. Thứ hai, dù xuất tinh bên ngoài nhưng gần âm đạo thì do sự hấp dẫn hoá học, tinh trùng vẫn có thể bị thu hút vào trong và di chuyển đi lên. Vì vậy, để đảm bảo an toàn không có thai và phòng bị lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục tốt nhất, trong "ái ân" nên mang bao cao su.Theo Nhật Hà (Bee.net)