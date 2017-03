Bỏ thuốc trước 40 tuổi làm tăng tuổi thọ

Những phát hiện này đã được công bố trong ngày 24-1 trên tờ New England Journal of Medicine. “Bỏ thuốc lá trước tuổi 40 có thể lấy lại khoảng 10 năm tuổi thọ đã mất do hút thuốc trước đây” - TS Prabhat Jha, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, nói. Nghiên cứu dựa trên số liệu thống kê từ những người hút thuốc trên khắp thế giới.

(Theo Nydailynews)