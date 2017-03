Bỏ tiền triệu mua nấm linh chi, được... mùn cưa

Thị trường nấm linh chi đang sôi động nhưng có khi bỏ tiền triệu nhưng chỉ mua được... mùn cưa!







Bỏ tiền triệu mua nấm linh chi, nhưng có thể được... mùn cưa

Bỏ tiền triệu mua nấm linh chi, nhưng có thể được... mùn cưa

Thông tin nhiễu loạn

Coi chừng mua nhầm

Lựa chọn và sử dụng

Theo SGTT/Cafef

Bác Lê Vân, ở 53, ngõ 111 Nguyễn Phong Sắc (Hà Nội) nhờ người quen bên Hàn Quốc mua hộ 1kg nấm linh chi với giá 1,3 triệu đồng (bao gồm cả tiền vận chuyển). Nấm được đóng trong túi nilông dày, có chữ Hàn Quốc và dòng chữ “made in Korea”. Chưa dùng ngay, bác Vân để nguyên cả túi nơi thoáng mát. Một thời gian ngắn sau mở bao thì toàn bộ gói nấm linh chi đã mủn ra như mùn cưa.Tại chợ Đồng Xuân – Bắc Qua hay khu vực phố Lãn Ông (Hà Nội), thông tin về nấm linh chi mỗi nơi một kiểu. Chủ kiốt Vĩnh tại chợ Đồng Xuân – Bắc Qua cho hay: loại thái miếng 500.000 đồng/kg, loại Hàn Quốc có bao bì giá từ 0,7 – 1 triệu đồng/kg, loại ngon nhất 1,4 triệu đồng/kg, nấm ngon là loại dày, to, màu tự nhiên, mặt bóng đẹp. Cùng chợ, một chủ hàng khác lại khẳng định: nấm to là của Trung Quốc, nấm nhỏ – dày và thơm hơn – mặt trong có màu vàng, mặt ngoài có lớp phấn là của Hàn Quốc (?)Chị Vân Khánh, ở khu tập thể Thủ Lệ, Hà Nội, vừa từ Hàn Quốc về kể, ngay cả bên Hàn Quốc cũng có rất nhiều loại nấm linh chi, kể cả loại trồng ở Trung Quốc. Nấm linh chi được bán nhiều ở chợ Namdaemun và chợ Sejong. Loại ít năm tuổi, mỏng, vàng nhạt bán với giá 50 USD/kg, còn loại mặt nâu sậm, thân dày bán 70 USD/kg. Để mua được loại tốt phải có người am hiểu về nấm hướng dẫn.Thạc sĩ Cổ Đức Trọng, chuyên gia nghiên cứu về nấm linh chi tại TP.HCM cho biết:Nấm linh chi tốt là nấm có mùi thơm đặc trưng, không bị mọt đục. Mặt dưới có màu trắng nhạt hoặc vàng nhạt hoặc vàng do phơi sấy. Khác với hầu hết, nấm linh chi Trung Quốc được phết một lớp màu vàng nghệ ở mặt dưới, không rõ là màu gì, có hại hay không.Nấm Hàn Quốc và nấm Trung Quốc rất giống nhau vì cùng một chủng nấm, nếu không có chuyên môn rất khó phân biệt. Ngoài ra, có nơi quảng cáo bán nấm Việt Nam nhưng thực ra là nấm Trung Quốc, vì nấm Trung Quốc giá rất rẻ, chỉ khoảng 130.000 – 180.000 đồng/kg, trong khi nấm Việt Nam rẻ nhất đã là 350.000 đồng/kg.Linh chi nếu được sấy khô, đóng trong bao bì kín, có thể bảo quản trong hai năm vẫn không giảm chất lượng. Khi sử dụng cần tuân theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Linh chi để ngoài trời, thiếu bao bì kín dễ bị ẩm, mốc, mọt, chất lượng bị giảm.Linh chi bị mủn ra như bột mùn cưa là do những nguyên nhân trên, mọt hoặc bọ cánh cứng sẽ đục lỗ vào bên trong nấm, tạo thành rất nhiều đường rãnh bên trong, đẻ trứng, thành trùng… Lâu ngày, nấm bị bở ra, bóp mạnh sẽ bể ra như mùn cưa. Nấm này phải bỏ, không dùng được”.Nấm linh chi có hai nguồn gốc là nấm hoang và nấm nuôi trồng.Nấm hoang dại: nấm được hái trong vùng rừng núi, có loại to đến 30 – 40cm, có loại chỉ nhỏ bằng đầu đũa, cả trăm tai nấm đủ màu từ đen, đỏ, nâu… đóng trong những túi nilông 0,5kg bán với giá từ 200.000 đồng đến cả triệu đồng. Cả hai loại này đều không chắc là nấm linh chi, mặt khác, nấm mọc hoang chất lượng không đảm bảo, có thể bị nhiễm những vi sinh vật có hại như nấm mốc nhất là mốc xanh, mọt… gây dị ứng cho người dùng hoặc nặng hơn.Nấm trồng: chắc chắn là nấm linh chi, có xuất xứ từ Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc.Không mua nấm mọc hoang, vừa bảo vệ sức khoẻ mình vừa bảo vệ nguồn gen nấm gần cạn kiệt do khai thác bừa bãi, chỉ mua ở những nơi có địa chỉ sản xuất, xuất xứ rõ ràng. Nếu không ghi chắc chắn là có vấn đề về nguồn gốc. Không mua nấm có màu vàng sậm ở mặt dưới hoặc có lỗ mọt ở dưới.Sử dụng hàng ngày: từ 10 – 30g nấu trong 2 lít nước đến sôi, để sôi trong khoảng 10 phút, sau đó dùng dần trong ngày, bã còn lại nấu thêm nước hai. Qua đêm nên để vào tủ lạnh vì linh chi dễ bị hư. Có thể cho thêm táo khô, mật ong hoặc một ít đường phèn đều được. Linh chi dùng hàng ngày trong thời gian dài vẫn không có tác dụng phụ gì hoặc không sợ bị lạm dụng. Tuy nhiên, có bác sĩ khuyên sau khi dùng khoảng hai tháng thì ngưng khoảng một tuần rồi dùng lại.