Bộ trưởng vi hành, thực phẩm sạch như mơ

Mứt “ba không” Một số chợ như Bình Tây, Bến Thành, An Đông (TP.HCM) đã có nhiều gian hàng bày bán các loại thực phẩm phục vụ tết 2013 như bánh mứt, củ sấy, lạp xưởng, chạp phô... Tại một quầy bán lẻ các loại mứt tết, chạp phô ở chợ Bến Thành, các loại mứt tết được đóng trong bao kiếng rất chỉn chu, riêng các loại mứt dừa, mứt bí không dùng bao nilông che đậy. Khi có khách đến mua, người bán hàng ở đây nhanh tay xua những con ruồi đang đậu trên các bọc mứt dừa. Người bán hàng cho biết các loại mứt khác phải đóng bao kiếng để tránh khách sờ mó làm mứt mau lên men, nhanh hỏng. Riêng mứt dừa, mứt bí do được cắt lát nên khách có thể dễ dàng lấy từng lát ăn mà không làm hư cả bọc mứt. Một số người mua mứt tết nhỏ lẻ từ các chợ vùng ven đổ về khu Trần Bình - chợ Bình Tây để mua sỉ từ lâu đã quen miệng gọi các loại mứt tết bán ở khu vực này là mứt “ba không”: không bao bì, không hạn sử dụng và không xuất xứ. Tại sạp mứt tết HT, chủ sạp để luôn hai ly cà phê đang uống dở lên thùng mứt táo đỏ. Do không được che chắn nên ruồi bay đậu cả vào thùng mứt. Các loại mứt tết cũng không gắn nhãn mác, hạn sử dụng trên sản phẩm. Bà Hoa, chủ một cửa hàng mứt, thẳng thắn: “Cả chợ Bình Tây hầu hết các sạp mứt tết đều không có nhãn mác, nhà sản xuất. Ở đây sạp nào cũng vậy cả”. Ông Nguyễn Thanh Bình, cán bộ xử lý khiếu nại ban quản lý chợ Bình Tây, cho biết ban quản lý chợ Bình Tây có ghi nhận việc các sạp bán mứt bày bán các loại thực phẩm tết nhưng không đóng bao bì, in hạn sử dụng và không che đậy để tránh ruồi, bụi... Do đây là mặt hàng truyền thống mua bán trao tay nên việc đóng gói, nguồn gốc hàng... đều do chủ sạp kinh doanh lấy uy tín đảm bảo với khách, nên ban quản lý chỉ có thể tổ chức kiểm tra và nhắc nhở thường xuyên. Đ.THANH - C.THÀNH - N.NGA