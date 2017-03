Bộ Y tế bàn cách dẹp "cò" tại bệnh viện

“Cò mồi” đều liên quan đến nhân viên y tế nhưng chưa thấy BV nào báo cáo nhân viên vi phạm. Việc này, trách nhiệm giám đốc BV phải được nâng cao hơn nữa, phải kỷ luật nghiêm nếu nhân viên vi phạm, không thì sẽ khó dẹp nạn “cò”. Cần xem lại tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua. Dù “cò” nhan nhản, nhưng cuối năm BV viện nào cũng xuất sắc toàn diện!", PGS-TS Nguyễn Thanh Hải, Phó giám đốc BV Nhi T.Ư

Theo thượng tá Chức, những BV có nhiều "cò" hoạt động phức tạp nhất là BV K, BV Mắt T.Ư và BV Bạch Mai. Thượng tá Chức cũng thông tin thêm, trong 6 tháng đầu năm, công an thành phố đã buộc 12 đối tượng “cò” đi cải tạo.Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Công an Q.Ba Đình, địa bàn tập trung nhiều BV chỉ rõ: Nếu không có sự tiếp tay của nhân viên BV thì “cò” khó sống được. Việc móc nối giữa “cò” và nhân viên y tế rất phức tạp, nếu BV không nghiêm thì rất khó dẹp được.Theo PGS-TS Vũ Bá Quyết, Phó giám đốc BV Phụ sản T.Ư, mặc dù BV đã lắp 25 camera theo dõi ở các điểm “nhạy cảm” nhất, phối hợp với công an phường, lập các đội bảo vệ nhưng vẫn chưa thể dẹp được “cò". Ông Quyết nói: “Cò” ngoại (lực lượng ngoài bệnh viện) hoạt động thách thức cả công an. Còn “cò” nội là nhân viên y tế lại tinh vi khiến BV khó kiểm soát. Ngay cả lao công, người nhà BV cũng trở thành “cò”.Theo TS Nguyễn Xuân Hiệp, Phó giám đốc BV Mắt T.Ư, tình trạng "cò" hoạt động công khai rất phổ biến ở BV. “Cò tổ chức khá chuyên nghiệp: từ bán sổ y bạ, đến dẫn bệnh nhân đi khám, chụp, chiếu, xét nghiệm. Có những bệnh nhân nhập viện, làm xong thủ tục chờ sáng mai lên bàn mổ, nhưng khi bác sĩ đi tìm thì không thấy đâu, hóa ra “cò” đã dắt đi mất, sang BV tư gần đấy”, TS Hiệp bức xúc.Ông Phạm Đức Mục, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế cho biết: “Bộ Y tế sẽ yêu cầu giám đốc các BV có hình thức xử lý thích hợp, phạt cả chuyên môn, tài chính đối với nhân viên y tế tiếp tay cho “cò”. Sẽ kiểm tra đột xuất các BV để góp phần giải quyết nạn “cò”.Theo Nam Sơn - Đan Hạ (TNO)