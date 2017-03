Bộ Y tế ban hành ngưỡng DEHP trong thực phẩm

Theo quyết định, mức nhiễm DEHP cho phép là 1,5 mg/kg đối với thực phẩm rắn và lỏng (không bao gồm nước uống đóng chai).



Cho đến nay, Ủy ban tiêu chuẩn hóa thực phẩm quốc tế (CODEX) chưa có quy định về giới hạn tối đa trong thực phẩm đối với DEHP. Vừa qua, Hồng Kông là nước đưa đề xuất ngưỡng DEHP trong thực phẩm và Thuốc, coi đây là công cụ để kiểm soát đối với thực phẩm và thuốc.



Ngay khi sự cố xảy ra, Cục ATVSTP đã kịp thời chủ động tham khảo các hướng dẫn của WHO, CODEX và các quốc gia khác trong khu vực và trên thế giới, khẩn trương tổ chức nhiều cuộc họp tham vấn chuyên môn, các nhà khoa học đầu ngành đã cho ý kiến tư vấn về quy định tạm thời mức giới hạn DEHP thực phẩm dựa trên cơ sở dựa trên bằng chứng khoa học về thực nghiệm độc tính do các nhà khoa học của WHO và Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) công bố; tính toán phù hợp với mức tiêu thụ thức ăn của người Việt Nam, phù hợp với quy định của EU về giới hạn thôi nhiễm (SML - specific migration limit).



Căn cứ vào tính toán của các chuyên gia, tham khảo các thông tin của các nước và khu vực cũng như các bằng chứng khoa học về độc tính ảnh hưởng tới sức khỏe do WHO đưa ra, Bộ Y tế đã Ban hành quyết định nói trên.



Trong thời gian tới, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tiếp tục phối hợp với các đơn vị hữu quan, tăng cường kiểm soát các nhóm thực phẩm nguy cơ nhằm loại khỏi thị trường các loại thực phẩm không an toàn, xử lý kiên quyết các vi phạm được phát hiện, nỗ lực bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng.



Theo Bắc Lưu (Bee.net)