Bộ Y tế đề xuất tìm nguồn vắc xin an toàn

Theo Liên Châu (TNO)

Động thái trên được thực hiện sau khi có các tai biến sau tiêm vắc xin Quinvaxem (5 ca tử vong, trong đó 4 trường hợp không liên quan đến tiêm chủng và chất lượng vắc xin; một trường hợp chưa chẩn đoán được nguyên nhân).Vắc xin Quinvaxem do Công ty Berna Biotech (Hàn Quốc) sản xuất phòng 5 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm gan B, viêm màng não mủ, viêm phổi (Hib). Vắc xin này có chứa thành phần kháng nguyên ho gà toàn tế bào. Một số nước phát triển có điều kiện kinh tế như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc sử dụng vắc xin có chứa kháng nguyên ho gà vô bào nên ít tai biến hơn.Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, thời gian tạm dừng sử dụng Quinvaxem trong vòng 3 tháng không ảnh hưởng đến đáp ứng miễn dịch của trẻ.Bộ Y tế sẽ cử cán bộ tham dự cuộc họp toàn cầu về an toàn tiêm chủng, trong đó có xem xét vấn đề về vắc xin Quinvaxem. Nếu xác định chất lượng vắc xin Quinvaxem không phải nguyên nhân gây ra các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng, Bộ Y tế sẽ chỉ đạo các địa phương tiếp tục sử dụng vắc xin này. Trường hợp xác định nguyên nhân do vắc xin Quinvaxem thì sẽ sử dụng vắc xin khác thay thế.Tuy nhiên, về lâu dài việc thay thế vắc xin an toàn hơn cũng đang được tính đến.