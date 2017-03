Bộ Y tế phủ nhận việc huy động vốn đề án giảm tải bệnh viện

Theo Nam Sơn (TNO)

Đề án có kết hợp với Công ty CP Truyền thông đa phương tiện Thiên An thực hiện. Trong đó, Công ty Thiên An trực tiếp đứng ra vận động tài trợ, Đoàn thanh niên Bộ Y tế chỉ giám sát.Tuy nhiên, mới đây Đoàn thanh niên Bộ Y tế có nhận được thông tin, một cá nhân là Hà Việt Dũng xưng là người thuộc cơ quan Đoàn thanh niên Bộ Y tế đề nghị Tập đoàn Tân Tạo tài trợ 30 tỉ đồng cho chương trình trên.Ông Nam cho biết ông Dũng chỉ là cộng tác viên của Công ty Thiên An và Đoàn thanh niên Bộ Y tế cũng đã dừng thực hiện chương trình này từ tháng 4.2013. Công ty Thiên An đã không còn cộng tác với ông Dũng sau khi dừng chương trình nhưng ông Dũng vẫn mạo danh người của công ty và tiếp tục đi kêu gọi tài trợ.Tuy nhiên, ông Nguyễn Trường Nam cũng thừa nhận, do sơ suất nên đã không giám sát chặt chẽ việc sử dụng nhân lực để cá nhân đứng ra lấy danh nghĩa cơ quan Bộ Y tế tiếp xúc với doanh nghiệp.