Bộ Y tế: Tiêm phòng vắcxin cúm A/H1N1 vẫn cần thiết

Theo ông Nhạc, WHO cho rằng việc phê phán WHO thổi phồng mức độ đại dịch là không có căn cứ. Lý do bởi thế giới hiện có trên 13.000 người chết do cúm A/H1N1. Đây mới là con số trong phòng thí nghiệm, còn con số thực tế cao hơn rất nhiều.

Đại diện Bộ Y tế tiếp tục khuyến cáo việc tiêm phòng vắcxin cúm A/H1N1 vẫn là biện pháp cần thiết.

T.NHƯ