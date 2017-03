Bộ Y tế yêu cầu chống “cò” bệnh viện

Công văn nêu: “Các bệnh viện rà soát, kiểm tra hiện tượng “cò” bệnh viện tại đơn vị mình, tăng cường nhắc nhở, giáo dục cán bộ viên chức trong giao ban hằng ngày về việc thực hiện y đức.



Tùy tình hình của mỗi đơn vị, khi cần thiết bệnh viện làm việc với cơ quan công an và chính quyền địa phương để đảm bảo an ninh, an toàn tại cơ sở khám chữa bệnh”.



Theo công văn này, Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện tăng giờ khám, bàn khám, bàn thanh toán viện phí, mở rộng khu vực chờ khám tại các chuyên khoa quá tải.



Khu vực này phải có đủ mái che, ghế ngồi, quạt thông gió, đồng thời hoàn chỉnh hệ thống biển báo, hướng dẫn, tổ chức bộ phận đón tiếp để người bệnh dễ tìm kiếm thông tin.



Theo Bộ Y tế, hiện tượng “cò” bệnh viện gây tốn kém cho người dân và mất lòng tin về y đức.



