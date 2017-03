Bóc mẽ trò lừa bịp "biến" thai nhi gái thành... trai

Gần đây, dư luận ở Hưng Yên xôn xao chuyện thày lang Nguyễn Trọng Bằng ở xã Thọ Vinh, huyện Kim Động, có biệt tài giúp thai phụ sinh con theo ý muốn. Đó là việc ông lang này bốc thuốc để chuyển đổi giới tính "biến" thai gái thành... trai!











Trò lừa bịp này đã giúp ông Bằng "móc túi" khá nhiều tiền của những người u mê và cả tin.Theo chân một cặp vợ chồng trẻ đến nhà "thày lang" Bằng, phóng viên thấy liên tục có người ra vào, trong nhà lúc nào cũng có vài ba cặp vợ chồng đến nhờ thày bốc thuốc để sinh được con trai.Khi hỏi các cặp vợ chồng về nguyện vọng của họ, "thày" Bằng phổ biến, nếu chậm kinh trong vòng 10 ngày mà que thử thai báo 2 vạch đã có thai thì hãy đến thày cắt thuốc, chắc chắn sẽ sinh con trai. Rồi "thày" khẳng định như đinh đóng cột: "Trong 10 ngày ấy trứng bắt đầu rụng, nếu uống thuốc điều chỉnh môi trường của người phụ nữ thì sẽ sinh con theo ý muốn, mà thuốc của thày có tác dụng tạo môi trường kiềm để sinh con trai."Ông Bằng còn hùng hồn tuyên bố mình giữ lời hứa vì uy tín chứ không phải vì tiền, ông sẽ giúp người có ước muốn sinh con trai chỉ bằng 6 thang thuốc và một túi bảo vệ để "giữ vía" cho thai, chỉ mất có... 3,5 triệu đồng là ổn!Theo giải thích của ông Bằng, khi uống thuốc thai nhi không còn là tạo hóa tự nhiên nữa, mà do con người "biến hóa" nên thai kém không được như bình thường; do vậy sẽ phải đeo một túi bảo vệ thai và "giữ vía" cho thai, như thế sẽ có tác dụng ngăn sóng vô tuyến, sóng điện thoại và các tia cực tím, tia hồng ngoại, tia laser... Các tia này nếu không đeo túi bảo vệ sẽ xuyên qua thành bụng ảnh hưởng tới thai nhi làm nhũn não, đứa trẻ sinh ra sẽ bị khuyết tật, dị dạng như sứt môi, lồi rốn, khoèo chân, khoèo tay, không khôn ngoan...Do tâm lý khát con trai và thiếu hiểu biết nên nhiều thai phụ sau khi uống thuốc của ông Bằng sinh được con trai đã đến "tạ" thày khá hậu. Phần vì lòng thành, phần vì trước đó "thày" phán rằng, nếu sinh được con trai phải quay lại trả thày "túi bảo vệ thai", rồi ghi tên tuổi vào sổ để thày làm cho một cái lễ thì nuôi con mới "mát mẻ khỏe mạnh," đứa trẻ lớn lên sẽ chăm ngoan, học giỏi, đỗ đạt. Và "thày" cũng hù dọa: "Nếu không làm như vậy, đứa trẻ sẽ hư đốn, dễ sa lưới pháp luật, sẽ gặp vận hạn như chết đuối, tai nạn giao thông, cuộc sống nghèo khó."Để tăng tính thuyết phục, "thày" còn đưa ra những bằng chứng về những cặp vợ chồng đã được mình cắt thuốc và sinh được con trai. Trong cuốn sổ khá dày của thày liệt kê hàng loạt danh sách, trong đó chủ yếu là người từ các tỉnh xa lắc tận Tuyên Quang, Thanh Hóa, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, trong khi người ở gần ngay tại Hưng Yên thì chỉ đếm được... trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ "bụt chùa gần không thiêng"?Đi tìm những người quê Hưng Yên được ông Bằng cắt thuốc, lần mò mãi phóng viên mới gặp được chị Nguyễn Thị T ở xã Đại Hưng (Khoái Châu). Đã có 2 con gái nên vợ chồng chị T mong mỏi và hy vọng sinh được thằng cu trong lần mang thai thứ 3. Nghe mách về biệt tài của thày Bằng, chị T đã tìm đến và mừng hơn bắt được vàng khi nghe thày giảng giải.Tin vào bài "thần dược" của thày Bằng, chị T đã làm tất cả những gì thày dặn. Sau hơn 3 tháng uống hết thuốc của "thày lang" Bằng, chị T hồi hộp đi siêu âm và hy vọng đứa con trong bụng sẽ "giống bố," nhưng lần siêu âm đầu tiên, bác sĩ thông báo thai nhi "giống mẹ" chị T không tin và tiếp tục đi nhiều nơi khác siêu âm. Nhưng sau nhiều lần thăm khám, chị đều được bác sỹ siêu âm thông báo thai vẫn là con gái...Cán bộ chuyên khoa trong ngành y tế ở Hưng Yên khẳng định việc cho uống thuốc để chuyển đổi giới tính thai như kiểu của thày lang Bằng là hoàn toàn phản khoa học, bởi giới tính thai nhi được quyết định ngay khi thụ tinh, không thể có biện pháp nào can thiệp để biến thai trai thành thai gái được. Theo bác sỹ Trương Văn Lợi, Giám đốc Bệnh viện Đông y tỉnh Hưng Yên: "Việc cắt thuốc uống sau khi đã có thai chỉ là việc lợi dụng đông y để lừa đảo."Một số bà con xã Thọ Vinh, nơi ông Bằng hành nghề cho biết, trường hợp như chị T kể trên bị thày lang Bằng lừa không phải là ít. Chứng kiến nhiều người đến thày lang Bằng cắt thuốc, song tiền mất tật mang nên bà con quanh vùng không tin. Chẳng qua là những người ở xa vì thiếu hiểu biết và trong số đó có nhiều người ngẫu nhiên đẻ được con trai nên cứ mê muội cho rằng "thày" Bằng có biệt tài giúp chị em sinh được con trai theo ý muốn. Bà con cũng cho biết, ông Bằng không có giấy phép hành nghề. Song thày hoạt động với các trò lừa bịp đã nhiều năm mà không bị cơ quan chức năng phát hiện.Mới đây thanh tra Sở Y tế Hưng Yên đã xử phạt và yêu cầu ông Bằng ngừng hoạt động. Nhưng chỉ sau một thời gian, vị lang lừa này vẫn lén lút làm bậy vì còn không ít người mê muội cả tin vẫn tìm đến. Bà con xã Thọ Vinh mong các cơ quan chức năng tiếp tục vào cuộc nhằm chấm dứt triệt để hành vi bịp bợm của ông "lang dỏm" này .