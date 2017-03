Bốn người ăn dưa hấu tử vong chỉ là tin đồn nhảm

Trong mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An xuất hiện tin đồn có bốn người dân ở huyện Nghĩa Đàn ăn dưa hấu rồi bị tử vong.



Thông tin trên xuất hiện đầu tiên tại huyện Nghĩa Đàn (vùng trọng điểm trồng dưa hấu của tỉnh), sau đó lan truyền đến nhiều địa phương, gây tâm lý hoang mang cho người dân và lo lắng cho người trồng dưa.



Các cơ quan chức năng của địa phương như công an, y tế và chính quyền các địa phương đã kiểm tra, khẳng định không có ai chết vì ăn dưa hấu như tin đồn.



Do ảnh hưởng của phao tin đồn nhảm, dưa hấu trên địa bàn đang rớt giá thê thảm. Hiện ở huyện Nghĩa Đàn và một số vùng phụ cận, giá dưa hấu chỉ dao động quanh mức giá 2.500 đồng/kg (trước khi chưa có tin đồn là 4.000-6.000 đồng/kg). Nhiều hộ đã phải bán chạy dưa hấu vì đã đến thời kỳ thu hoạch.



Nghệ An là địa phương có điều kiện tự nhiên, khí hậu thích hợp để trồng dưa hấu. Nhiều loại dưa hấu được trồng trên đồng đất Nghệ An nổi tiếng là thơm ngon, mát, được tiêu thụ không chỉ trong tỉnh mà còn ở các tỉnh phía Bắc.



Việc tung tin thất thiệt như trên đang gây ảnh hưởng xấu cho các hộ trồng và kinh doanh dưa hấu./.





Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)