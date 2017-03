Bốn người ngộ độc nguy kịch vì ăn ve sầu

Theo Nguyên Mi - Nguyễn Long (TNO)

Bốn nạn nhân gồm ông N.V.L (63 tuổi), ông P.V.X (57 tuổi), ông V.V.L (35 tuổi) và ông L.V.C (50 tuổi), cùng ngụ H.Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Bác sĩ Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, cho biết các bệnh nhân nhập viện trong trạng thái nguy kịch, lơ mơ, không tỉnh táo.Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, xử lý ban đầu, bệnh nhân đã được chuyển đến khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị, theo dõi.Được biết, đến thời điểm này, các bệnh nhân không còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, vẫn còn hai người đang trong trạng thái mê man.Theo lời kể của gia đình các nạn nhân, trưa ngày hôm qua, trong khi đào đất để trồng cà, ông L. phát hiện một ổ ve sầu.Sau đó, cả bốn nạn nhân đã bắt các con ve sầu chiên giòn làm mồi nhậu.Ăn xong, mọi người bị nôn ói, co giật và cứng đờ người.Đến lúc này, gia đình vẫn tưởng các nạn nhân bị trúng gió hay say rượu.Tuy nhiên, vì tình trạng không biến chuyển, các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế H.Đất Đỏ rồi chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa (khoảng 16 giờ 30 phút đến 17 giờ, cùng ngày 23.4).Đến trưa hôm nay, các nạn nhân mới được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).Bác sĩ Dũng cho biết thêm, cách đây khoảng hai tháng, bệnh viện cũng tiếp nhận một trường hợp ngộ độc sau khi ăn ve sầu.Qua kiểm tra, các bác sĩ đã xác định thực chất bệnh nhân bị ngộ độc do một loại nấm trên ve sầu.“Vì ve sầu chui dưới đất lên nên dễ mang theo nhiều mầm bệnh nguy hiểm. Người dân bắt ve sầu chiên ăn rất có thể bị ngộ độc do ve sầu đã bị nhiễm một loài nấm có chứa độc tố mạnh”, bác sĩ Dũng khuyến cáo.