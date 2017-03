Bột ngọt sử dụng bao nhiêu là vừa?

Ngày nay, bột ngọt được sử dụng rộng rãi trong chế biến món ăn tại gia đình và trong công nghiệp chế biến thực phẩm. Vậy trong chế biến món ăn hằng ngày, chúng ta sử dụng bao nhiều là vừa, với liều lượng như thế nào?

Vào năm 1972, Ủy ban Chuyên gia về phụ gia thực phẩm (JECFA) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO) đưa ra liều dùng hằng ngày của bột ngọt là 0-120 mg/kg thể trọng. Điều này có nghĩa với người bình thường có thể trọng trung bình 50 kg thì mỗi ngày có thể sử dụng khoảng 6 g bột ngọt. Tuy nhiên, đây là khuyến cáo đã cũ và không còn chính xác.

Tiếp đó, vào năm 1987, dựa trên những nghiên cứu khoa học uy tín, một hội nghị quốc tế đã được tổ chức với sự hiện diện của nhiều nhà khoa học trong lĩnh vực độc học, hóa học, sinh học... Tại đây, tổ chức JECFA đã chính thức xác nhận tính an toàn của bột ngọt và công bố liều dùng hằng ngày của bột ngọt là không xác định (ADI not specified).

Tương tự như JECFA, năm 1991, Ủy ban Khoa học về thực phẩm của Cộng đồng chung châu Âu (EC/SCF) cũng đã kết luận rằng bột ngọt là một phụ gia thực phẩm an toàn với liều dùng hằng ngày không xác định.

Như vậy, không có quy định mỗi người chỉ được ăn bao nhiêu gam bột ngọt một ngày. Có thể nêm nếm bột ngọt trong nấu nướng đến khi vừa miệng, tùy theo khẩu vị của từng người, sao cho phù hợp và cân đối. Không nên xem bột ngọt là một chất dinh dưỡng có thể thay thế các thành phần thực phẩm khác trong khẩu phần ăn hằng ngày.

ThS-BS LƯU THỊ MỸ THỤC, Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Nhi Trung ương