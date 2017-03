Bột ngọt và an toàn trong sử dụng

Bản chất của bột ngọt là glutamat - thành phần giúp mang lại “vị umami” hay còn gọi là “vị ngọt thịt” - nên bột ngọt còn được gọi là “gia vị umami”.

Là một gia vị được sử dụng phổ biến nên tính an toàn của bột ngọt cũng được đánh giá bởi các tổ chức chuyên sâu về y tế và sức khỏe trên toàn thế giới. Theo Ủy ban Hỗn hợp về phụ gia thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO), bột ngọt được đánh giá là “gia vị an toàn với liều lượng sử dụng hằng ngày không xác định”. Ủy ban Khoa học về thực phẩm của Cộng đồng chung châu Âu (EC/SCF) cũng đánh giá bột ngọt là “gia vị an toàn” và “không có bằng chứng nào cho thấy bột ngọt có hại cho người sử dụng”. Cơ quan Quản lý Thuốc và Thực phẩm của Mỹ (FDA) cũng đã tái xác nhận tính an toàn của bột ngọt tương tự như các gia vị muối, tiêu, giấm...

Như vậy, những đánh giá mới nhất của các tổ chức y tế và sức khỏe trên thế giới đều cho thấy bột ngọt là một gia vị an toàn cho việc chế biến món ăn. Ở Việt Nam, gia vị này cũng được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Như vậy, về cơ bản, việc sử dụng gia vị bột ngọt trong nấu nướng cũng tương tự như việc sử dụng các gia vị khác và không phải là một chất dinh dưỡng. Vì là một gia vị nên khi chế biến món ăn, sau khi đã cân đối các chất dinh dưỡng cần thiết như chất đạm, chất bột, chất xơ, chất béo, khoáng chất... có trong các nguồn thực phẩm tự nhiên khác.

ThS-BS LƯU THỊ MỸ THỤC, Trưởng khoa Dinh dưỡng, BV Nhi Trung ương