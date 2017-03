BPA trong bao bì thực phẩm là nguyên nhân gây béo phì

Leonardo Trasande, phó giáo sư về khoa nhi tại ĐH New York và các đồng nghiệp đã nghiên cứu nồng độ BPA trong nước tiểu của gần 2.900 trẻ em và thanh thiếu niên 6-19 tuổi tham gia vào điều tra dinh dưỡng và sức khỏe từ năm 2003 đến 2008 trên toàn nước Mỹ. Sau khi đã điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến bệnh béo phì như: độ tuổi, người chăm sóc, lượng thức ăn dung nạp…, kết quả xác định rằng các trẻ em và thanh thiếu niên có mức độ BPA trong nước tiểu cao có nguy cơ bị béo phì cao hơn 2,6 lần so với các trẻ em và thanh thiếu niên có BPA trong nước tiểu thấp hơn. So sánh nồng độ BPA trong nước tiểu với cân nặng của những đối tượng này, các nhà nghiên cứu thấy rằng khoảng 10% số trẻ có nồng độ BPA trong nước tiểu thấp nhất là béo phì so với con số hơn 22% số trẻ có nồng độ BPA cao nhất là béo phì. Kết quả này là như nhau ở cả trẻ nhỏ trai và gái.

BẢO TRÂM (Theo Medical News Today)