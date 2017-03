Buerger: Bệnh "tàn vì khói thuốc"

Bangladesh là quốc gia có tỉ lệ mắc bệnh cao nhất

Bệnh Buerger được lấy từ tên của Leo Buerger, người đầu tiên có nghiên cứu chính thức và đầy đủ về các trường hợp bị hoại tử bàn chân do thiếu máu nuôi dưỡng mà không do xơ vữa động mạch. Tỉ lệ mắc bệnh cao nhất ở vùng Trung Đông và Viễn Đông là nơi có nhiều người nghiện thuốc lá nhất. Hiện Bangladesh là quốc gia có tỉ lệ mắc bệnh này cao nhất thế giới do người dân theo tập quán nghiện nặng một loại thuốc lá thô tự trồng và tự chế biến.

Nam giới thường mắc bệnh hơn nữ giới và người da trắng dễ bị bệnh hơn. Hầu như không thấy người da đen nào mắc bệnh này.