Buffet - Tự chọn khôn ngoan

Phải nói là khi ăn buffet sẽ được một bữa tiệc no mắt và đầy bao tử thực sự. Trước quá nhiều món ăn ngon lành, trình bày đẹp mắt san sát trên các dãy bàn, có những món mà bữa cơm thông thường ở gia đình không có, cộng với không khí vui vẻ khiến người ta thèm ăn.









“Giải hạn” cho hậu buffet quá đà



Nếu lỡ ăn quá nhiều thực phẩm tại tiệc buffet, đến bữa ăn sau bạn cần ăn ít lại hoặc nới rộng thời gian giãn cách giữa hai bữa ăn để hệ tiêu hóa có thể “xử” hết lượng thức ăn trước đó. Nếu cảm thấy khó chịu ở vùng thượng vị (dạ dày căng), khó thở vì không tiêu, đôi khi phải gây nôn để giảm sự quá tải cho dạ dày. Trường hợp cần, bạn có thể đi bác sĩ để dùng thuốc giúp tăng tiêu hóa.

Tâm lý đã trả tiền rồi thì ráng ăn hết mức cho “đáng đồng tiền bát gạo” là nguyên nhân chính dẫn đến việc ăn quá mức cho phép.Việc đột ngột ăn quá nhiều thức ăn tại buổi buffet có thể khiến hệ tiêu hóa quá tải, gây ra hiện tượng không tiêu, nôn ói, đầy bụng, chướng hơi, đau bụng và tiêu phân sống, tiêu chảy, hoặc tăng cân nếu ăn nhiều thường xuyên.Một số trường hợp việc ăn quá nhiều đạm trong khi dạ dày đang căng dãn quá mức, không tiêu hóa được, có thể dẫn đến tình trạng “tam tích”: khó thở, trợn mắt, muốn nôn mà không nôn được!Với những người mắc bệnh mãn tính như tim mạch, tăng huyết áp, béo phì, đái tháo đường, gout thì càng cần phải lưu ý hơn khi dùng Buffet. Bởi các món ăn ở tiệc buffet thường chứa rất nhiều đạm, muối, chất béo và chất ngọt.Hậu quả sau khi ăn mặn sẽ là tăng huyết áp, sau khi ăn quá nhiều đạm sẽ là sưng đau khớp ở người bệnh gout, sau khi ăn nhiều bột đường là tăng đường huyết ở người bệnh đái tháo đường... Ăn nhiều dầu mỡ hay thực phẩm nhiều năng lượng kéo dài sẽ bị tăng cân và tăng mỡ máu...Với hình thức buffet hải sản, nếu không khéo người ăn cũng sẽ dễ gặp phải các nguy cơ khó lường. Chẳng hạn việc ăn hải sản chưa chín kỹ, ăn tái hoặc sống, sẽ dễ bị ngộ độc, gây nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, có thể nóng sốt. Ăn hải sản quá nhiều còn làm tăng đạm và tăng acid uric trong máu, gây đau khớp ở người bệnh gout.Người bị suy thận, suy gan không nên ăn hải sản quá mức, kể cả người bình thường, nếu ăn nhiều đạm thường xuyên cũng không tốt cho gan và thận. Tốt nhất, cần ăn hải sản vừa đủ, trung bình khoảng 100-200gr, tối đa chỉ khoảng 400gr và phải ngừng ăn vào bữa ăn kế tiếp trong ngày, nên ăn kèm với các chất đạm khác và món khác trong tiệc buffet.Với người già, trẻ em, khi ăn buffet nên ưu tiên chọn những loại thức ăn ít được ăn ở nhà để không quá nặng bụng, nên ăn vừa đủ no và dùng càng đa dạng thực phẩm, mỗi thứ một ít càng tốt.Để dùng buffet ngon, an toàn và tốt cho sức khỏe, những người thường đi ăn buffet cần phải phân bổ lượng thức ăn từ các món phù hợp. Cụ thể, nên ăn đủ các nhóm thực phẩm gồm bột đường, đạm, chất béo và rau xanh, trái cây như trong bữa ăn hằng ngày ở nhà.Các buổi buffet luôn có nhiều món, vì vậy sẽ không quá khó để bạn đảm bảo tốt yêu cầu này. Cũng có thể ưu tiên những món mà bạn ưa thích hoặc hiếm có ở nhà, nhưng phải đảm bảo cân bằng các nhóm dinh dưỡng và ăn đủ rau quả, trái cây.Với các món tráng miệng và nước uống, cần chọn loại ít ngọt, ít đường, ưu tiên trái cây tươi. Thỉnh thoảng ăn buffet hơi nhiều hơn bữa ăn bình thường cũng không sao, tuy nhiên cần điều chỉnh ở bữa ăn sau đó và lưu ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm.BS-CK1. ĐÀO THỊ YẾN THỦY - Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM