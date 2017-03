Bùng phát dịch viêm não, 358 người dân Ấn Độ tử vong

Theo Press Trust of India, hơn 200 bệnh nhân hiện vẫn đang được điều trị tại các bệnh viện nhà nước. Các bác sĩ cho biết đa số bệnh nhân sống ở vùng nông thôn, với trẻ trong độ tuổi 3-8 tuổi là đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất.



Họ cũng cảnh báo với những người sống sót, có đến 20% bị di chứng, trong đó những di chứng nặng nề như suy giảm khả năng học tập, mất trí nhớ, mất khả năng kiểm soát vận động cơ, động kinh, thay đổi nhân cách…



Bệnh viêm não do virút được phát hiện lần đầu tại Uttar Pradesh vào năm 1978. Từ đó đến nay đã có ít nhất 6.500 trẻ em tử vong do bệnh này.



Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa, và “thủ phạm” gây lây truyền chủ yếu là muỗi.





Theo TƯỜNG VY (TT)