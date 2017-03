Cả nhà 5 người phải vào nằm viện vì ăn tiết canh lợn

Theo Phạm Ngọc Bằng (Dân trí)

Ngày 5/8 bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà đã tiếp nhận bệnh nhân Giàng Seo S. cùng 4 người khác trong nhà bị rối loạn tiêu hóa do ngộ độc thực phẩm tự chế biến là món tiết canh lợn.Trước đó, ngày 2/8, từ 3 kg tiết lợn tươi mua tại chợ Bắc Hà, anh S. mời anh em họ hàng cùng ăn sau buổi thu hoạch ngô.Sau bữa ăn khoảng 3 - 4 giờ đồng hồ , anh S. cùng 4 người thân khác bị đau bụng, buồn nôn và bị tiêu chảy. Gia đình tự chữa đau bụng, đi ngoài bằng lá rừng nhưng không khỏi nên sáng ngày 5/8 phải đưa tất cả 5 người vào bệnh viện điều trị.Do điều trị kịp thời tại khoa Nội, bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà nên hiện nay sức khỏe của cả 5 người trong gia đình anh Giàng Seo S. bị ngộ độc thực phẩm do ăn tiết canh lợn đã dần hồi phục.BS Nuyễn Thị Hải Anh, Chi cục trưởng chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai, cho biết: Dù đã thường xuyên tuyên truyền cảnh báo rất nhiều tới người dân nhưng vì là món khoái khẩu nên không ít gia đình vẫn tự chế iến và sử dụng món tiết canh.