Cả nhà ngộ độc nặng phải nhập viện vì ăn mắm tép

Sự việc xảy ra vào trưa chủ nhật 6/5 vừa qua, 4 người trong gia đình ông Lê Viết Khánh (chuyên nghề mắm tép, trú tổ 18, phường Thủy Dương, Thị xã Hương Thủy) gồm ông Khánh, bà Lê Thị Đầu (vợ ông Khánh), con trai Lê Chí Hiệp và con dâu Nguyễn Thị Hồng Vân vừa làm mắm tép xong và ăn cơm cùng với mắm này thì bỗng thấy bụng đau dữ dội kèm theo ói, mửa.



Vì chịu không nổi, 4 người phải nhập viện tại trạm y tế phường Thủy Dương vào 15h chiều cùng ngày để sơ cấp cứu, truyền dịch. Tuy nhiên, do ngộ độc nặng nên phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế. Các bác sĩ cho biết 4 bệnh nhân bị ngộ độc là do mắm tép vừa ăn.



Vì tép đồng nhà ông Khánh làm là một loài thủy sản của đồng quê ít khi gây ra đau bụng, ngộ độc nên việc cả nhà nhập viện có thể do trong mắm làm có thể có lẫn một số tạp chất gây độc trong môi trường khi vớt tép lên cùng mà chưa được lọc kỹ.



Vào ngày 8/4 vừa qua, cả 4 người đã được ra viện và về nhà. Hiện sức khỏe các nạn nhân đang dần bình phục trở lại.



Theo Đại Dương - Xuân Liêm (Dân trí)