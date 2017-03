Cả nước có 87 người chết vì bệnh dại

(PL)- Theo báo cáo của Chương trình quốc gia Phòng, chống dại tại Hội nghị tổng kết phòng, chống dịch khu vực phía Nam mới đây do Viện Pasteur TP.HCM tổ chức, năm 2011 cả nước có 87 người chết do bệnh dại, tăng 1,2 lần so với năm 2010.

Riêng khu vực phía Nam có tám trường hợp (chiếm hơn 9%). Bệnh dại được Tổ chức Y tế Thế giới xếp thứ 12 trong các bệnh truyền nhiễm gây tử vong. Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo khi bị chó cắn, cần rửa sạch vết cắn nhiều lần với xà bông hoặc chất tẩy, rửa vết thương dưới vòi nước mạnh ít nhất 5 phút, lấy hết dị vật và mô dập nát, sát trùng vết thương bằng dung dịch cồn 70% sau đó rửa bằng nước muối 9%... Các chuyên gia cũng khuyến cáo nên đến ngay cơ cở y tế để tiêm vaccine phòng dại càng sớm càng tốt. TÙNG SƠN