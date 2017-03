Cá sống ngoe nguẩy trong phổi cậu bé 12 tuổi

Cậu bé Anil Barrela đã nuốt một con cá dài 9 cm khi đi chơi cùng các bạn trên bờ sông tại huyện Khargone, thuộc bang Madhya Pradesh.



Nhật báo The Times of India cho biết các bé trai ở Ấn Độ thường nuốt cá sống khi đùa giỡn với nhau nhưng không may lần này con cá chui vào phổi trái của Anil.









Cậu bé bắt đầu thấy khó thở và được đưa đến bệnh viện. Xét nghiệm và chụp phim X quang cho thấy mức độ oxygen trong máu của Anil xuống rất thấp, thậm chí con cá vẫn còn sống trong phổi cậu bé. Các bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp lấy con cá ra khỏi phổi để cứu sống cậu bé trong ca phẫu thuật kéo dài 45 phút.Bác sĩ Pramod Jhawar, chuyên gia về lồng ngực và soi phế quản, xác nhận: “Con cá vẫn còn sống cho đến lúc soi phế quản, khiến chức năng hoạt động của cả hai lá phổi bệnh nhân bị hạn chế, làm giảm lượng oxygen trong máu”.Ông cho biết đây là trường hợp đầu tiên ông gặp trong 20 năm hành nghề y.Theo Trúc Lâm (The Sun, NLĐ)