Ca tử vong đầu tiên do cúm A/H5N1 năm 2010

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) Nguyễn Huy Nga vừa xác nhận một bệnh nhân nữ, 38 tuổi, thường trú tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tử vong do cúm A/H5N1. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên do cúm A/H5N1 trong năm 2010.

Bệnh nhân khởi phát bệnh từ ngày 13-2, đã tự mua thuốc điều trị ở nhà và đến trạm y tế xã điều trị nhưng không đỡ. Đến ngày 21-2, bệnh nhân thấy mệt hơn, đau ngực, khó thở, được người nhà đưa đến điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán: Viêm phổi nặng do vi rút – sốc nhiễm trùng nặng. Mặc dù đã được hồi sức, điều trị tích cực, nhưng do bệnh diễn biến nặng, bệnh nhân tử vong lúc 9 giờ ngày 23-2. Điều tra dịch tễ cho thấy, bệnh nhân có tiền sử giết mổ và chế biến thủy cầm bị bệnh. Ngày 23-2, Viện Pasteur TP.HCM đã trả lời kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút cúm A/H5N1. Như vậy đây là trường hợp tử vong đầu tiên do cúm A/H5N1 trong năm 2010. Trước tình hình này, Cục Y tế dự phòng và Môi trường khuyến cáo người dân khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ và sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương xử lý kịp thời. Không vận chuyển, mua bán, chế biến gia cầm không rõ nguồn gốc, đặc biệt tại các khu vực có ổ dịch cúm trên gia cầm; đảm bảo ăn chín, uống sôi; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồng thời, khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở có liên quan đến cúm gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. Theo Kim Thanh (ĐCSVN)