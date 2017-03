Các bà mẹ là "thủ phạm" khiến con gái phát phì

Cụ thể, ở tuổi lên 7, cứ 4 bé gái ở Anh thì có một em bị béo phì, so với tỷ lệ này là 1/6 ở các bé trai.

Theo UKPA, nhóm tác giả cho biết các bà mẹ là "thủ phạm" gây ra tình trạng này, đồng thời cảnh báo rằng phụ huynh không nên coi thường hiện tượng "trẻ bụ bẫm", và nên có hành động sớm.

Viện Giáo Dục Anh rút ra số liệu trên sau khi phân tích cân nặng của 11.000 trẻ, sinh ra từ năm 2000 đến 2002.

Nghiên cứu cũng cho thấy, trẻ là con một thì béo phì nhiều hơn hẳn so với những trẻ có anh, chị em. Đó là do phản ứng chăm sóc "con một" thái quá của cha mẹ, và do trẻ thiếu bạn chơi ở nhà.

Cũng theo báo cáo, những trẻ lúc 5 tuổi đã nặng cân thì có nguy cơ vẫn béo phì vào 2 năm sau đó cao hơn 25 lần so với trẻ bình thường.

Sau cùng, trẻ có mẹ hoặc bố béo phì thì cũng dễ sồ sề hơn.

Theo T. An (VNE)