Các bé sinh tư xuất viện

Bác sĩ Trần Ngọc Hải, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Từ Dũ cho biết, các bé vẫn phải được chăm sóc theo phương pháp ấp chuột túi tại nhà, song sức khỏe đã ổn định.

4 cháu bé vừa xuất viện hôm 11/7. Ảnh: Cao Lâm

Tiến sĩ - bác sĩ Ngô Minh Xuân, Trưởng khoa Sơ sinh cho biết, bệnh viện đã tư vấn và hướng dẫn để gia biết cách chăm sóc theo sức khỏe, dinh dưỡng cho các bé tại nhà.

Trở dạ sinh non ở tuần thai thứ 32, chị Tình được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ ngày 20/6. Do thai phụ dọa sinh non và có dấu hiệu tiền sản giật nên các bác sĩ đã chỉ định mổ bắt con. Bốn bé gái lần lượt được đưa ra khỏi bụng mẹ với cân nặng 1,5 kg, 1,2 kg, 1,6 kg và 1,7 kg

Đây là ca mang tứ thai tự nhiên hiếm gặp tại Việt Nam. Theo thống kê của y văn thế giới, trong 700.000 trường hợp thai phụ mang thai mới có một ca.

Theo Cao Lâm (VNE)