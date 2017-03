Các biện pháp phòng ngừa bệnh mạn tính

Bao gồm bệnh tim mạch, đột quỵ, ung thư, đái tháo đường, bệnh xương khớp (loãng xương, thấp khớp, thoái hóa xương khớp…) và các bệnh đường hô hấp (hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn…).

60% tử vong do bệnh mạn tính

Cũng theo thống kê của WHO, 60% nguyên nhân tử vong trên thế giới là do các bệnh mạn tính. Năm 2005 có 35 triệu người chết do bệnh mạn tính, trong đó phụ nữ chiếm 1/2; người dưới 70 tuổi chiếm 1/2 Bệnh mạn tính cũng là nguyên nhân làm tăng số người tàn tật ở các quốc gia, giảm chất lượng sống và tuổi thọ người bệnh. Ngoài vấn đề tuổi tác và di truyền thì nguyên nhân gây bệnh mạn tính có liên quan nhiều đến lối sống, thói quen ăn uống. Bao gồm các yếu tố: béo phì, ăn nhiều béo động vật (béo bão hòa và cholesterol), ăn nhiều đạm động vật, thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, ăn ít chất xơ, ăn nhiều muối. Thói quen uống nhiều rượu, hút thuốc lá, lại ít vận động cũng là các nguyên nhân. Vì vậy, để phòng ngừa bệnh phải bắt đầu từ chính những nguyên nhân gây bệnh, trong đó dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng.

Ăn uống hợp lý phòng bệnh

Ăn uống hợp lý tức là ăn vừa đủ theo yêu cầu của cơ thể, dựa vào mức độ lao động mà tính toán cụ thể nhu cầu thực phẩm. Một người lao động tay chân nặng nhọc sẽ cần một lượng thực phẩm nhiều hơn là một người làm việc văn phòng. Ăn đa dạng các loại thực phẩm và ăn các loại thực phẩm gần với thiên nhiên. Thực phẩm gần với thiên nhiên là thực phẩm có nhiều trữ lượng vitamin A (như cà rốt, bí đỏ, gấc, đu đủ, rau màu xanh đậm); vitamin C (các loại rau quả tươi nói chung); vitamin E (giá đậu, dầu thực vật); lycopen (cà chua); thực phẩm chứa nhiều chất xơ, giàu selen (rau muống, cải bắp, rau ngót).

Ăn uống tự do, không kaiểm soát sẽ góp phần đưa đến nguy cơ bị nhiều bệnh mạn tính. Ảnh: INTERNET

Bên cạnh đó, hạn chế các loại thức ăn nhiều acid béo bão hòa và cholesterol. Chúng có nhiều trong mỡ động vật (trừ mỡ cá), da gà, da heo, lòng đỏ trứng, dầu cọ, dầu dừa, phủ tạng động vật. Nên thay mỡ thịt bằng các loại dầu thực vật như dầu nành, dầu mè, dầu ôliu, dầu phộng, dầu hạt nho, dầu cải, mỡ cá. Thay đạm động vật, thịt đỏ (thịt heo, bò), thức ăn chế biến sẵn (xúc xích, chả lụa…) bằng phần đạm có nguồn gốc từ thực vật. Trong tuần nên ăn các loại cá ít nhất là 2-3 lần. Cần giảm thói quen ăn mặn. Không ăn quá 5 g muối hằng ngày. Lượng muối này bao gồm cả lượng muối ăn cho trực tiếp vào thức ăn và lượng muối từ các thực phẩm chứa hàm lượng muối cao như tương chao, dưa cải muối, thực phẩm chế biến sẵn.

Cần có cách bảo quản và chế biến thực phẩm đúng cách. Cụ thể như bảo quản thực phẩm tươi sống ở nhiệt độ lạnh. Không sử dụng thực phẩm có nấm mốc, mọc mầm. Nên luộc, hấp, kho, nấu, hầm thức ăn; hạn chế ăn thực phẩm chiên nướng ở nhiệt độ cao (trên 120 độ). Đặc biệt, không sử dụng thực phẩm đã quá hạn.

Ngoài chế độ ăn uống, cần phòng, chống thừa cân, béo phì. Bởi theo thống kê của WHO, 80% người bệnh đái tháo đường, 70% người bệnh mạch vành, 40% ung thư tử cung, 25% ung thư thận, 10% ung thư vú và ruột già có liên quan đến béo phì. Do đó, một trong những biện pháp hữu hiệu giúp phòng ngừa các bệnh mạn tính không lây là phòng, chống thừa cân, béo phì. Song song đó cần hạn chế rượu bia, ngưng hút thuốc lá. Đồng thời, tăng hoạt động thể lực trong sinh hoạt hằng ngày. Cụ thể: Tăng cường đi bộ, đạp xe, làm vườn, tránh phụ thuộc vào thang máy, xe máy. Thể dục đều đặn ít nhất năm lần trong tuần, mỗi lần 30-45 phút, chơi các môn thể thao 2-3 lần/tuần và hạn chế ngồi lâu (khoảng 60 phút) trước máy vi tính, tivi.

VŨ YẾN ghi