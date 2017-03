Các cụ già nhậu say nhiều hơn cả thanh niên

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa bệnh dịch (CDC) cho biết 1/6 người Mỹ tương đương 17,1 % dân số, là những người thích nhậu nhẹt say xỉn. Được xếp vào nhóm đối tượng này là đàn ông uống 5 ly bia/rượu hoặc hơn và phụ nữ uống 4 ly hoặc hơn trong một sự kiện nào đó.



Báo cáo của CDC cho biết trong khi nhóm người thích nhậu nhẹt phổ biến có độ tuổi từ 18-34 thì những người thường xuyên đi nhậu say lại trên 65 tuổi.



Những người cao tuổi thích nhậu thường tiến hành nhậu chừng 5,5 lần mỗi tháng, so với mức trung bình là 4 lần một tháng của những người còn lại.



Nhóm người từ 18-24 tuổi chiếm số lượng đông nhất trong cộng đồng thích nhậu, lên tới 28,2% và thường cũng uống nhiều rượu/bia nhất, khoảng 9,3 ly mỗi lần. Nhóm người trong độ tuổi 25-34 đứng thứ hai về số lượng thích nhậu, ở mức 27,9%.



"Hoạt động nhậu nhẹt túy lúy ở nhóm những người trưởng thành có tác động lớn về mặt y tế và gây ảnh hưởng tới hành vi uống của người vị thành niên" - Pamela Hyde , quan chức CDC phụ trách vấn đề lạm dụng thuốc và dịch vụ sức khỏe tinh thần của CDC nói.



Dữ liệu được thu thập theo một cuộc khảo sát điện thoại ngẫu nhiên tại 48 bang và tại khu vực thủ đô Washington.



Cuộc khảo sát thấy rằng nhậu nhẹt say sưa là chuyện khá phổ biến trong nhóm những người kiếm được 75.000 USD mỗi năm, nhưng nhóm người kiếm dưới 25.000 USD mỗi năm lại đi nhậu thường xuyên hơn.



Người thu nhập thấp cũng có xu hướng nhậu say 5 lần mỗi tháng và mỗi lần uống chừng 8,5 ly.



Người da trắng và người gốc Mexico dễ nhậu nhẹt say xỉn hơn người da màu. Ngoài ra, đàn ông thích nhậu xỉn hơn phụ nữ. "Nhậu nhẹt là thủ phạm gây ra hơn nửa trong số 80.000 cái chết và chiếm 3/4 trong số 223,5 tỷ USD thiệt hại kinh tế do tình trạng uống rượu quá đà gây ra," báo cáo nói.



"Uống quá nhiều đã gây ra hơn 54 loại chấn thương và bệnh khác nhau, gồm đụng xe, bạo lực, bệnh lây nhiễm qua đường tình dục."



CDC nói rằng việc tăng giá rượu, giảm số giờ bán rượu và hạn chế việc cấp phép bán rượu tại một số khu vực nhất định có thể giảm bớt tình trạng này./.



Theo Gia Bảo (AFP/Vietnam+)