Các dấu hiệu cho thấy cần uống nhiều nước

Theo Anh Khôi (DT/ BS)

Nếu bạn cảm thấy khô miệng thì đó chính là dấu hiệu cho thấy bạn nên uống nhiều nước.Nước tiểu sậm màu và nặng mùi cũng được xem là một dấu hiệu cảnh báo bạn nên bổ sung nước cho cơ thể.Cơ thể bị mất nước sẽ dẫn đến tình trạng mệt mỏi, vì vậy hãy đảm bảo uống đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày.Cảm giác khát có thể bị nhầm với cảm giác đói. Bạn nghĩ rằng mình đang đói nhưng thực tế là cơ thể báo hiệu bạn cần uống nước.Da cần nhiều nước để duy trì độ ẩm. Hiện tượng da khô hoặc bong tróc là dấu hiệu cảnh báo bạn cần uống đủ nước.Mất nước có thể khiến bạn có cảm giác hoa mắt, chóng mặt. Một trong những dấu hiệu chính của chóng mặt do mất nước là bạn đột ngột bị hoa mắt, choáng váng khi đứng dậy quá nhanh.Mất cân bằng điện giải kéo dài có thể dẫn tới tình trạng chuột rút hoặc co cơ trong và sau khi tập luyện do mất nước.Khả năng đàn hồi của da sẽ giảm do mất nước. Nếu da chậm trở lại bình thường sau khi bị vấu thì đó là một dấu hiệu cho thấy bạn cần uống nhiều nước.Mất nước khiến đại tràng cố giữ nước, làm phân trở nên cứng và khô.Mồ hôi chủ yếu được tạo ra từ nước. Điều này có nghĩa là khi cơ thể bị mất nước, nó sẽ ngăn chặn đổ mồ hôi và nhanh bị nóng, khiến chúng ta dễ gặp phải tình trạng say nóng.Cơ thể bị mất nước có thể dẫn tới tình trạng đau nửa đầu. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần uống nhiều nước hơn.