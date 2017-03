Các nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới

Người xưa có câu "Vợ chồng lấy nhau mà không có con thì chẳng khác gì cái cây trồng lên mà không ra hoa, kết trái". Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên không ít cặp vợ chồng đã không có được niềm hạnh phúc làm cha, làm mẹ. Lâu nay, nhiều người, nhất là nam giới, thường cho rằng nguyên nhân khiến một cặp vợ chồng không có con đều do người vợ. Tuy nhiên, nhiều thống kê cho thấy trong số các nguyên nhân khiến người vợ không thể thụ thai thì 40% lại xuất phát từ người chồng. Các lý do gây vô sinh ở nam giới cũng rất đa dạng và tùy theo thực trạng bệnh của mỗi người, các bác sỹ sẽ có hướng điều trị riêng.

Bào thai trong bụng mẹ được phát triển từ phôi thai. Để có được phôi thai, cần phải có sự kết hợp giữa trứng của người phụ nữ và tinh trùng của người đàn ông. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên có không ít trường hợp, tinh trùng của nam giới không thể tiến vào tử cung của người nữ để gặp và thụ tinh được với trứng.

TS - Bác sỹ Nguyễn Việt Tiến cho biết: "Trước hết, chúng ta phải nói đến nguyên nhân do viêm nhiễm. Những nam giới đã từng bị quai bị thì có thể sau này tinh hoàn không còn khả năng sản sinh ra tinh trùng. Có những trường hợp nam giới bị viêm nhiễm không ảnh hưởng đến khả năng sản sinh tinh trùng của tinh hoàn, nhưng lại làm tắc nghẽn đường dẫn tinh. Ngoài ra, nguyên nhân vô sinh còn có thể do bị nhiễm độc, ví dụ như bị nhiễm phóng xạ hoặc thậm chí nhiều khi do nhiệt độ quá cao trong điều kiện làm việc ở những hầm lò. Những trường hợp đấy cũng rất ảnh hưởng đến việc sản xuất ra tinh trùng".

Trung bình mỗi tuần, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BV Phụ sản TƯ tiếp nhận hàng chục hồ sơ đăng ký khám chữa vô sinh của các cặp vợ chồng. Sau khi làm các xét nghiệm, có khoảng 40% nguyên nhân gây vô sinh là do người chồng. Để điều trị vô sinh cho nam giới, việc đầu tiên các bác sỹ phải làm là xem bệnh nhân đó có tinh trùng hay không, tinh trùng nằm ở đâu và nhất là chất lượng tinh trùng như thế nào. Từ đó chọn lựa giải pháp cho phù hợp.

Theo Bác sỹ Nguyễn Việt Tiến, những trường hợp mà chất lượng tinh trùng chỉ kém hơn so với bình thường thì chỉ cần lọc rửa tinh trùng và bơm tinh trùng thẳng vào buồng tử cung là đã đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp chất lượng tinh trùng rất kém, khi bơm vào buồng tử cung, tinh trùng vẫn không thể di động lên để thụ tinh với noãn được thì bắt buộc phải làm thụ tinh trong ống nghiệm. Nặng hơn nữa là phải dùng phương pháp tiêm từng con tinh trùng vào trong bào tử của noãn.

Theo các bác sỹ, hiện nay các loại thuốc dùng để kích thích sự phát triển của tinh trùng có rất ít tác dụng. Do vậy, ngoại trừ những nguyên nhân bẩm sinh hoặc do hoàn cảnh khách quan gây nên, thì để đảm bảo sức khỏe sinh sản cho mình, mọi nam giới cần nâng cao ý thức phòng bệnh bằng cách tránh xa các thói quen sinh hoạt không lành mạnh như hút thuốc, uống rượu bia nhiều, quan hệ tình dục không an toàn... bởi lẽ, chúng đều tác động đến sự phát triển cũng như chất lượng của tinh trùng.

Theo VTC News/O2TV