Các ổ dịch lợn tai xanh mới liên tiếp phát sinh

Ngày 2/9, tại Bình Phước dịch phát sinh thêm tại 9 hộ chăn nuôi lợn làm 141 con lợn mắc bệnh. Tại tỉnh An Giang, ngày 2/9, dịch xảy ra tại ba hộ chăn nuôi lợn làm 32 con lợn mắc bệnh.



Cũng trong ngày 2/9, các ổ dịch mới cũng phát sinh tại tỉnh Cà Mau và Trà Vinh. Trước đó, ngày 1/9, các ổ dịch mới cũng phát sinh tại Bà Rịa-Vũng Tàu tại 73 hộ chăn nuôi lợn thuộc 4 huyện, thị làm 406 con lợn mắc bệnh. Các tỉnh như Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Thuận cũng có tình trạng phát sinh các ổ dịch mới.



Hiện cả nước có 30 tỉnh là Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắc Lắc, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu , An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Bến Tre, Kiên Giang, Cà Mau, Kon Tum, Đắc Nông, Gia Lai, Trà Vinh , Bình Thuận và Quảng Ninh có dịch tai xanh chưa qua 21 ngày.



Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành Công điện số 18/CĐ-BNN-TY ngày 01/9/2010 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ, duyên hải miền Trung và Tây Nguyên về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh./.





Theo Hoàng Linh (TTXVN/Vietnam+)