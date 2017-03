Các trẻ trong ca sinh tư đều khỏe mạnh

Theo bác sĩ Hứa Thị Mỹ Trang, Phó trưởng khoa Bệnh lý sơ sinh - Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hiện các bé đều hồng hào, cử động tốt, chưa phát hiện dị tật và không còn thở ô xy, không bị suy hô hấp. Các bé đã tự bú được khoảng 8 lần trong một ngày, mỗi lần 8ml.



Mẹ của các bé, chị Lê Thị Việt Trinh (21 tuổi, ngụ Long Xuyên, An Giang), cũng đã được xuất viện. Dự kiến các bé sẽ xuất viện trong vài ngày tới.



Người nhà chị Trinh cho biết, do hơn 2 năm chưa có con nên chị điều trị hiếm muộn, sử dụng thuốc kích thích phóng noãn rồi mang thai. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn nên chị không kiểm tra thai kỳ thường xuyên. Mới đây, chị Trinh đau bụng dữ dội, đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định và đựơc các bác sĩ can thiệp phẫu thuật bắt con lần lượt gồm: 1 bé trai nặng 1,7 kg và 3 bé gái (bé thứ nhất nặng 1,1 kg, hai bé còn lại mỗi bé nặng 1,65 kg).



Theo Ng.Thạnh (NLĐO)