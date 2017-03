Cách dùng chanh giải rượu

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, Chủ nhiệm khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 trả lời: Khi phải tiếp khách, bạn bè tụ họp, uống một chút rượu không những làm tăng thêm phần hứng khởi mà còn giúp cho khí huyết được lưu thông dễ dàng, tỳ vị trở nên ấm áp, ăn uống ngon miệng hơn lại phòng chống được chứng bệnh cảm mạo do phong hàn gây ra. Tuy nhiên, uống nhiều dẫn đến tình trạng say - ngộ độc rượu rất nguy hiểm.

Khi say, trước hết, cần cho người say uống một lượng nước vừa đủ, ít nhất cũng bằng lượng rượu uống vào để pha loãng nồng độ rượu trong cơ thể và giúp cho quá trình đào thải rượu được nhanh chóng.

Có nhiều bài thuốc giải rượu, riêng với chanh thì dùng bằng cách: Chanh tươi 1 quả, vắt lấy nước cho uống hoặc thái mỏng cho ăn luôn cả quả càng tốt. Hoặc vỏ quả chanh 50g, vỏ quả quýt 50g, hoa sắn dây 25g, hoa đậu xanh 25g, nhân sâm 10g, nhục đậu khấu 10g, muối ăn 30g. Các vị sấy khô, nghiền thành bột, đựng trong bình kín để dùng dần. Khi say rượu, lấy 5 - 7g pha nước uống, mỗi ngày 3 lần.

