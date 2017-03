Cách khắc phục đau đầu vì rượu

Vì sao uống rượu gây đau đầu? Rượu là một chất lợi tiểu, và do đó làm tăng quá trình mất nước của cơ thể. Mỗi lần bạn đi vệ sinh trong lúc uống rượu, tình trạng mất nước này sẽ tăng lên, khiến bạn bị đau đầu, choáng váng... Do đó, trước khi uống rượu, bạn có thể ngăn ngừa cơn đau đầu do say rượu. Điều đầu tiên bạn cần làm trước khi uống rượu với bạn bè nên uống một cốc nước đầy và nhớ ăn một chút gì đó trước khi đi.



Trong lúc uống rượu, cần gọi thêm một cốc nước lọc và uống kèm với rượu. Lượng nước lọc có thể ngang bằng hoặc lớn hơn lượng rượu. Như thế, tình trạng mất nước do đi vệ sinh trong lúc chè chén sẽ giảm, đồng thời cơn say cũng được hạn chế. Nếu có thể bạn nên vắt chanh vào cốc nước để có thêm vitamin C, nhằm phần nào chống đỡ được tác hại của rượu. Trong chanh còn chứa thêm kali, đường tự nhiên giúp tăng lượng đường cần thiết mà cơ thể bị thiếu hụt khi say rượu.



Sau khi trở về nhà, nếu thấy dấu hiệu đau đầu xuất hiện, bạn nên ăn nhẹ và uống thêm chút nước nữa trước khi đi ngủ để sáng ra người không cảm thấy mệt. Nếu sáng hôm sau bạn tỉnh dậy và thấy đau đầu... thì vẫn còn hy vọng. Đừng nằm trên giường vì nó chỉ khiến tình trạng của bạn thêm tồi tệ.



Thay vào đó, hãy uống nhiều nước bằng cách nhấp từng ngụm nước một. Ngoài ra, bạn có thể uống thêm viên giảm đau. Nếu bụng của bạn không có vấn đề gì thì càphê hoặc một loại cafein khác. Chất cafein giúp bạn giảm đau đầu và cảm thấy tỉnh táo hơn vào sáng hôm sau. Nhớ tắm nước ấm và ăn bữa sáng.



Theo Hoài Thu (Lao động,Gia đình và xã hội)