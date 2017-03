Cách ly điều trị bệnh nhân nghi nhiễm cúm A/H1N1

Theo Minh Tâm (TTXVN)



23 bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm cúm A/H1N1 cũng đã được cách ly điều trị, giám sát chặt chẽ.Trong tổng số 23 bệnh nhân nhiễm, nghi nhiễm cúm A/H1N1 ở thôn Nà Báu, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang), có 5 bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Truyền nhiễm-Bệnh viện Đa khoa tỉnh.Cả 5 bệnh nhân này đã được các đơn vị liên quan khám, phân loại và lấy 5 mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả xét nghiệm cho thấy 5 mẫu xét nghiệm đều dương tính với cúm A/H1N1.Theo bác sỹ Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng khoa Truyền nhiễm - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, 5 bệnh nhân trên nhập viện từ ngày 3-5/7 với các biểu hiện bệnh lý như sốt cao, ho nhiều, tức ngực, phổi bị tổn thương và có biểu hiện suy hô hấp.Các y, bác sỹ của Khoa đang cách ly 5 bệnh nhân để điều trị tích cực và điều trị bằng thuốc Tamiflu theo đúng phác đồ quy định của Bộ Y tế.Như tin đã đưa, trên địa bàn Hà Giang đã có trường hợp bệnh nhân là cháu Bàn Thị Lành, dân tộc Dao, ở thôn Nà Báu, xã Ngọc Đường (thành phố Hà Giang) bị tử vong do cúm A/H1N1 ngày 27/6. Trước đó, trong tháng 5/2013, bệnh nhân Nguyễn Văn Liều, 56 tuổi, trú tại thôn Lùng Sinh, xã Việt Lâm, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cũng đã tử vong do cúm A/H1N1.Như vậy, tính đến ngày 6/7, Hà Giang đã có hai bệnh nhân tử vong do cúm A/H1N1 và phát hiện 23 người nhiễm, nghi nhiễm cúm A/H1N1 trên địa bàn./.