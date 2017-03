Cách nhận biết giò, chả sạch và giò, chả có hàn the

Hàn the có gốc hóa học là natritetraborat, dạng tinh thể, không màu, vị chua hơi đắng. Nếu chúng được đưa vào cơ thể ở mức độ thấp, khoảng 3-5 mg/ngày, sẽ gây ra triệu chứng khó chịu toàn thân, chán ăn. Nếu hàn the vào cơ thể ở mức trên 5mg/ngày, sẽ gây chứng chậm lớn ở trẻ em. Tổn thương gan, teo tinh hoàn, giảm cân không rõ lý do. Vì lý do này, tổ chưc Y tế Thế giới (WHO) và Nông lương thế giới (FAO) đã lên án gay gắt việc dùng hàn the trong chế biến thực phẩm.