Cách nhận biết giò có hàn the để không bị 'đầu độc'

Trả lời về hàn the - chất được sử dụng phổ biến, thậm chí được cho là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình làm giò, chả, PGS-TS Trần Hồng Côn - khoa Hóa học - ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội cho hay đây chính là muối natri của acid boric. Từ rất lâu, người ta cho hàn the vào bún, bánh phở, bánh đúc, bánh cuốn, giò, chả và nhiều thức ăn khác với mục đích tạo độ giòn, giai. Hàn the nếu dùng nhiều sẽ gây tác hại cho sức khỏe như ảnh hưởng đến trí nhớ, rối loạn nội tiết.

Đồng quan điểm PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh - Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ thực phẩm - ĐH Bách khoa Hà Nội cũng cho rằng hàn the rất độc hại nếu cho vào thực phẩm.

“Hàn the là hóa chất không nằm trong danh mục các loại hóa chất phụ gia được Bộ Y tế cho phép sử dụng trong việc bảo quản và chế biến thực phẩm. Điều đó có nghĩa chúng sẽ có tác động bất lợi cho cơ thể nếu ăn phải. Thực tế, dùng hàn the liều cao có thể gây ngộ độc cấp, còn với liều lượng nhỏ tích tụ và gây ngộ độc gan, thận, rất nguy hiểm cho cơ thể” - PGS Thịnh nói.



Khi mua giò, chả, cần chọn đúng cơ sở sản xuất uy tín để mua được thực phẩm an toàn, chất lượng. Ảnh minh họa.

Nghiên cứu về độc tính của hàn the cho thấy chất này có thể gây nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, gây ban đỏ, tróc vẩy. Hàn the cũng gây kích thích dẫn đến trầm cảm hoặc kích thích màng não. Đặc biệt, hàn the khi vào cơ thể sẽ tích tụ ở gan, rất khó bị đào thải ra ngoài, khi tích tụ số lượng đủ lớn chúng sẽ bộc phát ra ngoài gây bệnh mạn tính. Không những gây tổn thương gan, hàn the còn gây thoái hóa cơ quan sinh dục, vô sinh.

Theo khuyến cáo trên thế giới, trẻ em ăn phải thực phẩm có lượng hàn the 1-2 gr/kg thể trọng sẽ bị tử vong sau 10-12 giờ. Ở thể trường diễn, trẻ bị suy dinh dưỡng, chậm phát triển trí não.

Cách chọn giò chả không hàn the

Theo PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (ĐH Bách Khoa Hà Nội), để phân biệt một miếng giò có hàn the và không có hàn the bằng mắt thường rất khó khăn, ngay cả chuyên gia cũng khó có thể nhận biết.

Do đó thứ nhất, để mua được giò chả an toàn, người tiêu dùng cần tới những cơ sở làm giò sạch, có uy tín, được công bố không có hàn the. Thứ hai, người tiêu dùng có thể sử dụng que thử dạng giấy để nhận biết giò chả có hàn the hay không khi mua giò chả ngoài chợ.

Một kinh nghiệm khác, khi mua giò chả, người tiêu dùng có thể cắt riêng ra một miếng nhỏ, sau đó nhỏ 1-2 giọt acid clohydric (HCl) vào mẫu thực phẩm để tạo môi trường. Nếu mẫu thực phẩm có chứa hàn the, giấy nghệ sẽ biến sang màu đỏ. Cường độ màu thu được tỉ lệ với hàm lượng hàn the có trong mẫu. Sau đó, so màu với màu thang chuẩn từ đó biết được hàm lượng hàn the trong mẫu.

Còn về cách nhận biết bằng mắt thường, PGS Trần Hồng Côn bật mí một khoanh giò ngon khi ăn sẽ có vị thơm ngọt, giòn, mềm, không có cảm giác khô rắn, không bị bã và cũng không bị bở song cần cẩn thận với miếng giò giòn, dai hơn bình thường vì thông thường sẽ bị trộn hàn the.