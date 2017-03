Cách thưởng thức các thực phẩm 'không nên ăn' một cách an toàn

Bánh pizza

Có 2 cách để ăn pizza: Cách ăn lành mạnh (ăn với thật nhiều rau) và cách ăn không lành mạnh (với các món thịt thêm vào như xúc xích tiêu và xúc xích thịt).





Một miếng pizza thường chứa 285 calo, kèm theo một đĩa xà lách và trái cây là đủ cho một bữa ăn tiêu chuẩn. Đặc biệt, nó cung cấp cho bạn 20% nhu cầu canxi mỗi ngày và lượng protein lành mạnh. Nhưng vì pizza cũng chứa nhiều chất béo bão hòa (chừng 5 gram) và nhiều muối, chỉ nên ăn chừng 1 lần mỗi tuần với thật nhiều rau.

Kem

Về lượng calo, kem vani và sữa chua lạnh có rất ít khác biệt (nửa cốc sữa chua chứa 114 calo, kem chứa 137 calo). Điều khác biệt thực sự là chất béo và lượng đường có trong kem và sữa chua.





Khi ăn kem, bạn nên chọn chừng nửa cốc với thành phần càng ít càng tốt. Bạn cũng nên bỏ phần topping chứa nhiều đường ở trên.

Khoai tây

Loại củ chứa nhiều tinh bột này thường bị đánh đồng với những thực phẩm nhiều tinh bột được chế biến khác. Nhưng thực sự, khoai tây chứa rất nhiều chất bổ như vitamin C (một củ khoai chứa 70% nhu cầu vitamin C hàng ngày), kali (25%), magiê (10%) có thể giúp ổn định huyết áp, giảm khó tiêu, và hỗ trợ co cơ.





Chỉ nên lưu ý rằng một củ khoai tây trung bình chứa khoảng 160 calo, bạn nên chế biến với những gia vị, dầu ăn lành mạnh.

Cappuccino

Thức uống này thường bị quy kết là chứa quá nhiều calo và đường. Nhưng cappuccino cũng chứa rất nhiều dinh dưỡng độc đáo tuyệt vời.





Một ly cappuccino chừng 355ml có 110 calo khi được pha với sữa nguyên chất – và nó cung cấp cho bạn 6gram protein cùng với caffeine.

Pho mát mềm

Dù pho mát mềm không hẳn là bữa sáng tốt, nó vẫn là lựa chọn tốt hơn bơ. Mỗi phần bơ chứa gấp đôi calo và chất béo so với pho mát mềm.





Nếu bạn thường xuyên dùng bơ, pho mát mềm là một thay thế nhẹ nhàng và lành mạnh hơn.

Bánh quế





Loại bánh ngọt giòn có hoa văn hình vuông này chứa nhiều calo hơn bánh kếp. Nhưng bánh quế có thể là bữa sáng tốt, cung cấp 350-400 calo. Bạn nên tránh những loại bánh chứa nhiều đường và chất béo, bơ, kem tươi, sirô ngô… và nên ăn kèm với trái cây.