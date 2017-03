Cách tránh ung thư khi ăn đồ nướng

Nhiều nhà nghiên cứu về ung thư đã quả quyết lớp khói tỏa lên thơm phức từ lò nướng lửa than chứa nhiều chất sinh ung thư. Khói bốc do mỡ rơi xuống miếng than hồng càng thơm càng chứa nhiều độc chất. Làm sao để ăn món nướng mà vẫn an toàn cho sức khỏe?